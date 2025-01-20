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Торгашин Евгений



20.01.2025 Жители удаленных поселков Югры смогут подключиться к МТС 1
02.11.2024 МТС: в Югре в четыре раза вырос спрос на российские облачные сервисы 1
03.10.2024 Жителям четырех удаленных поселений в Югре стал доступен интернет от МТС 1
03.09.2024 МТС запустила более 150 базовых станций со «скоростным» диапазоном в Сургуте и пригородных поселках 1
02.08.2024 МТС прокачала мобильную сеть в «рыбных» поселках Югры  1
04.07.2024 МТС улучшила мобильную связь в Нижневартовске 1
13.05.2024 МТС улучшила связь для дачников в пригороде Сургута 1
22.04.2024 Евгений Торгашин назначен директором МТС в Югре  2
29.10.2019 Prof-IT Group перевела бизнес-процессы Pacific Logistic на «1С:ERP Управление предприятием» 1
23.10.2014 Евгений Торгашин назначен гендиректором «Чукоткасвязьинформа» 1
03.10.2014 «Ростелеком» расширяет зону покрытия оптической сети в Хабаровске 1
10.07.2014 «Ростелеком» запустил высокоскоростной интернет в селах Хабаровского района 1
08.05.2014 Широкополосный интернет от «Ростелекома» станет доступен ещё в 20 населенных пунктах Хабаровского края 1
11.04.2014 «Ростелеком» планирует покрыть «оптикой» все районные центры ЕАО 2

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Торгашин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 8
Ростелеком 9699 6
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 93 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 19 1
8213 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
Pacific Logistic - Пасифик лоджистик 1 1
Почта России ПАО 2112 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 18 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 170 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 71 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Панек Мария 1 1
Уваров Павел 3 1
Винников Александр 3 1
Белов Андрей 47 1
Граник Михаил 8 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 5
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 5
Россия - РФ - Российская федерация 144186 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 214 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 64 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 2
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Беларусь - Белоруссия 5637 2
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Амурзет 8 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Село имени Полины Осипенко - Сельское поселение 4 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Бикинский район - Бикин 26 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри 20 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Кукелево 5 1
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