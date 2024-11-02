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МТС: в Югре в четыре раза вырос спрос на российские облачные сервисы

МТС зафиксировала стремительный рост спроса на российские облачные сервисы со стороны бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС Web Services, лидером по использованию облачных сервисов стали ритейлеры, на них приходится более четверти клиентов в округе. В 20% случаев свои данные в облако переносят предприятия из сферы ИТ и связи. На компании из сферы научной и технической деятельности, транспортировки и хранения, обрабатывающие производства приходится почти по 10% клиентов.

Больше всего закупки облачных сервисов выросли у предприятий, занимающихся сделками с недвижимостью, и работающих в сфере ИТ и связи, — более чем в 2,2 раза. Закупки облаков также растут в ритейле — в 1,9 раза и у компаний, занимающихся научной и технической деятельностью.

Почти 70% клиентов в Ханты-Мансийском автономном округе используют виртуальную инфраструктуру, более 35% — делают резервное копирование информации в облаке, 14% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью в регионе пользуются офисное ПО в облаке, виртуальные рабочие места для удалённой работы и сетевые сервисы.

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции
Генеративный ИИ

Самую высокую динамику из сервисов с начала года показало офисное ПО в облаке — в 3,5 раза, объектное хранилище — в 2,8 раза, изолированное сетевое соединение — в 2,5 раза, резервное копирование — 2,5 раза, виртуальный диск — в 1,6 раза. Также в 2024 г. вырос интерес к виртуальной инфраструктуре и виртуальным рабочим местам.

«В городах Ханты-Мансийского автономного округа мы наблюдаем активную цифровую трансформацию организаций, которая позволяет перераспределить нагрузку на «железо» и повысить эффективность работы персонала с большими объемами данных. Использование облачных технологий позволяет учреждениям уже по итогам первого года достичь сокращение затрат на ИТ-инфраструктуру до 40%, исключив капитальные затраты на приобретение серверов для хранения информации. Причем объем облака можно увеличивать постепенно, по мере роста объема данных. Это удобно, экономически целесообразно и служит хорошим фундаментов для внедрения новых цифровых решений», – сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

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