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МТС улучшила мобильную связь в Нижневартовске

ПАО «МТС» сообщает об установке нового телеком-оборудования в трех микрорайонах Нижневартовска. В результате проведенных работ жители многоквартирных домов и гости города могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые базовые станции заработали в районе Рябинового бульвара в центре Нижневартовска и микрорайоне «Прибрежный 1», где располагаются новостройки и старый жилой фонд. Высокие скорости будут доступны в районе Администрации города, детских садов № 71, 38, продуктовых магазинов, местных beauty-салонов и спортивных клубов. Также улучшение качества связи оценят жители перспективного густонаселенного района – Ипотечной долины в квадрате улиц Ханты-Мансийская, Профсоюзная, Героев Самотлора и Восточного проезда, в том числе на территории Лицея №1 им. А.С. Пушкина.

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Несколько десятков тысяч жителей и гостей города смогут с комфортом пользоваться банковскими приложениями, госуслугами, онлайн-магазинами, вызывать такси, удаленно работать, смотреть фильмы в высоком качестве без «зависаний» картинки даже в период максимальной нагрузки на сеть. Обновленное LTE-покрытие позволит играть в тяжелые компьютерные игры и быстро скачивать ПО.

«Мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру в Ханты-Мансийском автономном округе. Особое внимание уделяем крупным городам, где активно растут новостройки и, соответственно, трафик пользователей мобильных устройств. Нам важно, чтобы абоненты могли беспрепятственно, на высоких скоростях пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами, независимо от местонахождения. Мы будем и дальше прокачивать нашу мобильную сеть в Нижневартовске, предоставляя новые возможности для горожан», − сказал директор филиала МТС в ХМАО Евгений Торгашин.

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