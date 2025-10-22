Разделы

МТС оптимизировала работу газовозов для безопасной перевозки топлива по Уралу

МТС внедрила систему умного мониторинга на специализированном транспорте логистической компании «Альянсгаз», осуществляющей перевозки топлива по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Всего до конца 2025 г. планируется оборудовать «цифрой» восемь газовозов, что позволит существенно повысить безопасность перевозок и оптимизировать логистику между регионами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система мониторинга, установленная на топливозаправщиках, позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение, пробег и маршруты транспорта. Навигационное оборудование фиксирует скорость и опасное сближение с другими автомобилями, что позволяет минимизировать риски ДТП. Вся аналитика доступна в онлайн-формате и интерактивных отчетах, помогая оперативно менять маршруты на промышленные объекты, АГЗС и управлять работой автопарка. Цифровое решение МТС способствует улучшению дисциплины и стиля вождения водителей, а также сокращению топливных издержек.

«В Ханты-Мансийском автономном округе мы наблюдаем рост спроса на цифровой комплекс мониторинга автотранспорта со стороны предприятий. Многие компании работают на несколько регионов, когда есть необходимость контролировать протяженную транспортно-логистическую цепочку, которая пролегает далеко от головных офисов и заводов. Так, например, система мониторинга автотранспорта от МТС уже несколько лет эффективно показывает себя в Югре на транспорте крупнейшей нефтедобывающей компании. Внедрение технологии машинного зрения и искусственного интеллекта показало, что водители стали проявлять за рулем большую бдительность. Сокращение частоты совершения опасных действий водителями снизилась более чем на 80%, а эффективность автопарка выросла до 15%», – сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

«Автоматизация рабочих процессов – неотъемлемая составляющая эффективной работы современной компании. Внедрение современных отечественных решений позволяет нам минимизировать внеплановые простои газовозов, сокращать время реагирования на внештатные ситуации и обеспечивать оперативную доставку топлива заказчикам. С момента установки системы мониторинга мы уже отмечаем улучшение дисциплины водителей, и в дальнейшем планируем масштабировать это решение МТС на весь автопарк», – сказала директор ООО «Альянсгаз» Валентина Билан.

