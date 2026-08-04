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Транспорт АГЗС Автомобильные газозаправочные станции Автогазозаправочные станции АГНКС Автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции

СОБЫТИЯ


04.08.2026 MAR Consult: Две трети автовладельцев пользуются цифровыми сервисами для поиска бензина 1
22.10.2025 МТС оптимизировала работу газовозов для безопасной перевозки топлива по Уралу 1
06.08.2025 Российские автоперевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки из-за сбоев навигаторов 1
10.08.2023 «Айти-ойл» завершила проект по автоматизации сети АГЗС «Криогаз» 1
26.06.2023 «Айти-ойл» автоматизировала более 50 новых АГНКС «Газпром» 2
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
17.02.2016 СЭД Directum внедрена в «Газпром газомоторное топливо» 1
15.04.2011 «АйТи» автоматизирует сеть «Новатэк-АЗК» 2
19.05.2010 «АйТи» автоматизировала сеть АЗК для «НПКФ Валента» на базе «АйТи-Ойл» 1
28.02.2008 «Сургутнефтегаз» переводит дочерние предприятия на «Парус» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1519 4
АйТи-Ойл 36 4
АйТи-Ойл - Практикон - Практичный консалтинг 8 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Русдронопорт 13 1
ЭЛСИ ГК 12 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15739 1
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Oracle Corporation 7071 1
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Валента НПКФ 1 1
Cargotec - Карготек РУС - Калмар, Kalmar Industries - Hiab, MacGregor 7 1
Mega Image 1 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 89 1
Piraeus Bank - Пиреус Банк 2 1
Идея Банк - Idea Bank - СОМБелБанк - ЮнионБанк 4 1
КриоГаз 3 1
Toby Carvery 1 1
ProCredit Holding - ProCredit Bank - ПроКредит Банк 4 1
Альфа-Банк 1977 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Роснефть НК - нефтяная компания 561 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 342 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 524 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 315 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Carrefour 23 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 23 1
Europcar 7 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Wetherspoons 1 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 19 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Bershka 4 1
H&M 25 1
Nando's 1 1
Новатэк АЗК - Новатэк Автозаправочные комплексы 6 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3068 1
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