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«Айти-ойл» завершила проект по автоматизации сети АГЗС «Криогаз»

«Айти-ойл» успешно завершила проект по комплексной автоматизации сети АГЗС со сжиженным природным газом (СПГ) для компании «Криогаз».

Система «Айти-ойл» является решением, предназначенным для централизованного управления сетью АЗК из головного офиса и автоматизации всех основных бизнес-процессов сети.

Поскольку сеть криоАЗС компании «Криогаз» имеет вертикально интегрированную структуру, данное решение подошло заказчику, позволило автоматизировать функции по управлению сетью из головного офиса, контроль движения, учет и продажу газомоторного топлива.

В систему «Айти-ойл» интегрирована подсистема топливных карт для работы с корпоративными клиентами, которая может использоваться и отдельно, но для заказчика было важно провести автоматизацию в комплексе: интегрировать бизнес-процессы и подсистемы.

Кроме того, на всех криоАЗС сети «Криогаз» были запущены блоки самообслуживания по топливным картами. Функциональность была реализована с помощью терминала ТС-002Ех, через который осуществляется идентификация пользователей по бесконтактным пластиковым картам, ввод цифровой информации и отображение символьных данных на индикаторе.

Благодаря этому решению водители транспортных предприятий – клиентов сети криоАЗС могут полностью самостоятельно, быстро и удобно осуществить заправку, не отходя от своего автомобиля.

Вот уже более 15 лет компания «Криогаз» является активным игроком на рынке мало и среднетоннажного производства СПГ.

Стратегической целью компании является развитие единой технологической цепочки «производство – транспортировка – реализация» сжиженного природного газа на всей территории России и за рубежом.

Для ее достижения ведется непрерывная работа по совершенствованию и расширению деятельности в области строительства и эксплуатации объектов с использованием современных технологий.

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