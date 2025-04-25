Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Югорских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате

МТС при поддержке департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа провела для школьников интерактивный онлайн-урок по сохранению коренных языков Севера в формате комиксов. В занятии на платформе «МТС Линк» приняли участие около 4500 учеников 3-7 классов из более чем 80 общеобразовательных школ, в том числе из отдаленных малых населенных пунктов Югры и Тюменской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Участниками онлайн-урока стали школьники из восьми городов: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Когалыма, Пыть-Яха, Урая и Лангепаса, а также 30 отдаленных поселений в разных районах округа. Занятие стало продолжением серии мероприятий в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, направленной на сохранение национального культурного наследия. В конце 2024 г. МТС издала сборник этнокомиксов «Ожившие легенды Севера», а в 2025 г. передала в библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа 200 экземпляров книг. Это первое издание хантыйских, мансийских, ненецких и селькупских сказок, где герои оживают с помощью дополненной реальности, а читатель может сделать своего нейроаватара в стилистке героев историй. Ознакомиться с электронной и аудиоверсией сборника читатели могут в сервисе «Строки».

Образовательный онлайн-урок для школьников провела эксперт фольклорного центра Обско-угорского институт прикладных исследований и разработок Любовь Федоркив. Она рассказала про особенности языков и фольклора коренных малочисленных народов Севера, популярных сюжетах и героях на примере сказок из книги «Ожившие легенды Севера», в ребята через комиксы узнали о традициях и культуре своих предков.

«Мы продолжаем реализовывать социальные проекты на стыке цифровых технологий, образования и культурного наследия, используем современные digital-форматы, которые будут интересны молодежи. В прошлом году мы издали сборник сказок с дополненной реальностью, а сейчас на платформе «МТС Линк» проводим интерактивные онлайн-уроки. Проведенный ранее на Ямале урок показал свою востребованность и актуальность, поэтому мы расширили географию, организовав занятие для школьников Югры и Тюменской области. Таким образом, цифровые технологии позволяют не зависимо от места проживания охватывать большое количество участников, которые хотят приобщиться к изучению коренных языков Севера», — сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

«На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проживают представители более 120 национальностей со своей богатой культурой и традициями. Коренное население представлено тремя малочисленными народами – ханты, манси, лесными ненцами. Изучение и популяризация языков – важная задача, которая позволяет молодежи погрузиться в историю и культуру родного края, стать его исследователями и патриотами. Очень приятно, что бизнес неравнодушен к таким важным для Югры задачам, как сохранение наследия северных народов. Мы рады, что технологическое сотрудничество МТС и нашего Департамента помогает приобщиться к новым знаниям тысячам школьникам из разных районов, делать процесс обучения удобным и, главное, доступным», — сазала начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера Департамента образования и науки Югры Оксана Рыжкова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России арестованы счета создателей «Мира танков»

Хакеры усилили DDoS-атаки на Россию. Особенно досталось ИТ, телекому и букмекерам

Хакеры набросились на российскую медицину. Под главным ударом фармацевтика

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать

Популярная телеведущая займется видеонаправлением VK

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Вторая жизнь: 7 способов использовать старый смартфон или планшет

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153