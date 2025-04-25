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Федоркив Любовь



25.04.2025 Тюменских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате 1
25.04.2025 Югорских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Федоркив Любовь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 380 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1410 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 1
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 884 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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