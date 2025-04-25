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Федоркив Любовь
|25.04.2025
|Тюменских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате 1
|25.04.2025
|Югорских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате 1
Федоркив Любовь и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 2
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 380 2
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