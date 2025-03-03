Разделы

Бизнес Кадры
|

В Югре назначен новый директор МТС по работе с бизнес-рынком

МТС сообщает о назначении Олега Крижова на должность директора департамента по работе с бизнес-рынком филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Олег Крижов будет курировать подразделения по работе с корпоративными клиентами в Сургуте, Нижневартовске и Нягани. В приоритете топ-менеджера — укрепление технологического преимущества инновационных B2B-решений компании, способствующих развитию промышленности, туризма и экономики региона. Новому руководителю предстоит внедрять отечественные технологи на базе искусственного интеллекта, интернета вещей, геоаналитики и системной интеграции. Также фокусом внимания станет дальнейшее внедрение цифровых решений на удаленных месторождениях округа, повышение качества услуг для коммерческих и государственных структур.

krizhov_oleg_hmao.jpg

МТС
В Югре назначен новый директор МТС по работе с бизнес-рынком
ГосЭДО: как работает цифровая система государственного документооборота. Инфографика
ИТ в госсекторе

«Работа с бизнес-рынком традиционно является одной из ключевых для Ханты-Мансийского автономного округа. В регионе находится крупнейший нефтегазовый кластер с огромным потенциалом для внедрения интеллектуальных решений – от умных скважин до точного геопозицирования. Например, сегодня наши технологии машинного зрения на промыслах Югры повышают безопасность транспорта, а трекеры отслеживают перемещения разъездных сотрудников. Уверен, что успешный опыт работы Олега с крупным бизнесом поможет нам реализовывать новые комплексные проекты и нестандартные решения, направленные на повышение эффективности компаний», — сказал директор филиала МТС в ХМАО-Югре Евгений Торгашин.

Олег Крижов родился 5 декабря 1986 года в Краснодарском крае. В 2009 г. окончил Кубанский социально-экономический институт со специальности «Юриспруденция» Начал карьеру в сфере телекоммуникаций в 2010 г., пройдя путь от менеджера по продажам до руководителя. Имеет успешный опыт управления каналами бизнес-продаж федеральным клиентам, развития B2B- и B2G-направлений. В настоящее время занимает должность директора департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Ханты-Мансийском автономном округе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер

Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников?

В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management

Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink

Конференции

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 телескопов для наблюдения за планетами

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще