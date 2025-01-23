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Россия УФО ХМАО-Югра Нефтеюганский район Сингапай



23.01.2025 МТС усилила сеть LTE на ключевых участках автодороги «Северный широтный коридор» 1
17.01.2018 «Ростелеком» отчитался о развитии телеком-инфраструктуры в Югре за 2017 год 2
03.02.2016 По итогам 2015 г. потребление интернет-трафика в Югре выросло на 18% 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 2
Ростелеком 9738 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20720 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7751 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24549 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2716 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8254 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1726 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8212 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2129 1
Лукошков Дмитрий 43 2
Торгашин Евгений 17 1
Ципорин Павел 102 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1200 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 65 2
Россия - УФО - Тюменская область 1158 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2954 2
Россия - УФО - Свердловская область 1506 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 25 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145113 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 295 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 96 1
Россия - Назарово 25 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 23 1
Россия - Елизарово 3 1
Россия - УФО - Челябинская область 1220 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1119 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 862 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2509 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1484 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1459 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 852 1
Россия - УФО - Курганская область 505 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9995 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5154 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2398 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1806 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3962 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 585 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6418 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2133 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 849 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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