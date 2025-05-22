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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО ХМАО-Югра Нижневартовский район Излучинск

Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Излучинск

УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 К сезону летней рыбалки МТС улучшила связь вдоль Оби в Югре 1
13.08.2024 Смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 97% югорчан 1
02.08.2024 МТС прокачала мобильную сеть в «рыбных» поселках Югры  1
17.01.2018 «Ростелеком» отчитался о развитии телеком-инфраструктуры в Югре за 2017 год 2
11.02.2016 «МегаФон» обеспечит Западно-Сибирский банк Сбербанка защищённой VPN-сетью 1
27.02.2010 Мегафон запустил сети 3,5G на Урале 1
22.04.2004 Нижневартовская сеть СDMA2000 1х будет работать под брендом I-Tell 1
20.04.2004 В Нижневартовске запущена сеть стандарта СDMA2000 1х 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8299 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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