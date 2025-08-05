Крупная российская ГРЭС переходит с Oracle на «1С»

«Нижневартовская ГРЭС» выделила 72 млн руб. на переход с корпоративной информационной системы «Глобал», основанной на Oracle, к «1С:УПП Электрогенерация».



Импортозамещение систем

Как выяснил CNews, «Нижневартовская ГРЭС» заменяет корпоративную информационную систему «Глобал», работающую на базе зарубежной Oracle, на российское решение «1С:УПП Электрогенерация». На импортозамещение выделено 72 млн руб.

Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок, где 28 июля 2025 г. было опубликовано соответствующее техническое задание. Заявки на участие в конкурсе АО «Нижневартовская ГРЭС» принимает до 14 августа. Итоги подведут 3 октября 2025 г.

Миграция направлена не только на технологическую независимость, но и на унификацию финансово-хозяйственных процессов в соответствии с корпоративными стандартами холдинга.

Основой для перехода стал отказ от импортной платформы «Глобал», десятилетиями обслуживавшей оперативный и бухгалтерский учет станции.

Новая система «1С:УПП Электрогенерация» развертывается в ИТ-инфраструктуре «Интер РАО — ИТ» и возьмет на себя критически важные функции: управление бухгалтерским и налоговым учетом, бюджетированием (БДР, БДДС), казначейским контролем, а также расчетами с персоналом.

Особый акцент сделан на импортозамещение без потери функциональности — система обеспечит планирование бюджетов, формирование платежных календарей и кассовых планов, а также интеграцию с 14 смежными системами группы, включая ЕИСЗ 2.0 и корпоративное казначейство.

«Нижневартовская ГРЭС» — тепловая электростанция (ГРЭС) в посёлке Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Расположена на левобережье реки Вах примерно в 15 км от города Нижневартовска.

Нижневартовская ГРЭС» — совместное предприятие «Интер РАО» и «Роснефти». Мощность станции составляет 2 010 МВт.

Нижневартовская ГРЭС входит в пул опорных источников первой ценовой зоны ЕЭС России. Обеспечивает до 30% базовой нагрузки Западной Сибири в часы максимума и покрывает энергопотребление нефтегазовых месторождений Самотлорского кластера.

Подробности тендера

Внедряемая система автоматизации охватывает более 30 направлений учета, включая управление основными средствами, материальными запасами, контроль договорной работы и налоговых резервов. Особое внимание уделяется специфическим для энергетики участкам, таким как учет горюче-смазочных материалов, специальной одежды, капитальных ремонтов и давальческого сырья.

Модуль «Бюджетирование и казначейство» обеспечивает возможность сопоставления плановых показателей с фактическим исполнением бюджетов в режиме реального времени, что позволяет оперативно выявлять отклонения и принимать управленческие решения. Это значительно повышает прозрачность финансовых потоков станции.

Процесс миграции разделен на пять этапов, начиная с глубокого анализа бизнес-процессов в «Глобал» и демонстрации возможностей «1С».

На этапе реализации будет настроена интеграция с внешними сервисами, включая «Контур-Диадок» для электронного документооборота и «Клиент-Банк» для осуществления платежей.

Перенос исторических данных будет осуществляться в строгом соответствии с утвержденным регламентом: «Нижневартовская ГРЭС» самостоятельно выгрузит информацию из действующей системы в заранее подготовленные шаблоны, а исполнитель обеспечит ее загрузку и выборочную верификацию.