МТС помогла югорчанам избавиться от 44 млн спам-звонков

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Ханты-Мансийского автономного округа за 2024 г. Антиспам-решения компании, использующие анализ BigData, за это время заблокировали более 15 млн минут нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал почти 44 млн нежелательных звонков, а средняя длительность такого вызова составила около 10 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». Чаще всего спам-звонки югорчанам поступали в ноябре. При этом одному жителю Югры в течение года предприняли более 17,5 тыс. попыток дозвониться – это стало рекордной спамерской атакой в регионе.

«Мы фиксируем ежегодный рост числа спам-звонков в Ханты-Мансийском автономном округе. Так, за год их количество увеличилось вдвое. Справиться с ними помогают современные эффективные решения, которые на основе технологии больших данных проанализируют звонки, а искусственный интеллект поможет заблокировать подозрительные вызовы. Это позволяет югорчанам сосредоточиться на важных делах, сохранять спокойствие и не отвлекаться на раздражающие разговоры», – сказал директор филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.