МТС назначила нового директора в ХМАО

Цифровая экосистема МТС сообщает о назначении директором филиала в Ханты-Мансийском автономном округе Ольги Рябченко. Ранее она возглавляла региональное подразделение компании в Псковской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый директор продолжит развитие МТС как технологического лидера в Ханты-Мансийском автономном округе. Среди первоочередных задач – преумножить позиции компании на розничном и корпоративном рынках, продвижение экосистемы цифровых сервисов и инновационных продуктов для комфортной жизни и работы на Севере. В числе приоритетов также – расширение сотрудничества с госструктурами, ведущими предприятиями ТЭК региона с целью внедрения технологических бизнес-решений для оптимизации производственных процессов и повышения безопасности на месторождениях. Отдельное внимание будет уделено улучшению качества связи в городах и малых населенных пунктах, на дорогах, включая федеральную трассу Р-404 Тюмень-Сургут-Ханты-Мансийск, в рамках подписанного соглашения с Правительством ХМАО.

«Ханты-Мансийский автономный округ – один из перспективных регионов с точки зрения инвестиционной привлекательности с огромным потенциалом для реализации интеллектуальных бизнес-решений. В округе сосредоточены крупные добывающие и производственные предприятия, и мы готовы развивать проекты, связанные с искусственным интеллектом, видеоаналитикой, интернетом вещей, облачными технологиями, качеством связи. Так, например, до 2030 г. МТС инвестирует в развитие цифровой инфраструктуры региона более одного млрд руб. Ольге, как эффективному топ-менеджеру, на новой позиции предстоит продолжить реализацию социально-значимых проектов, направленных на цифровизацию и развитие экономики Югры. Уверен, что многолетний опыт в МТС, включая работу в северном регионе, поможет ей достигнуть поставленные цели и реализовать амбициозные задачи», — сказал вице-президент по развитию регионов МТС Михаил Граник.

Биография

Ольга Рябченко родилась в Магадане. Окончила филологический факультет Северо-Восточного государственного университета, и программу профессиональной переподготовки «Маркетинг-менеджмент» в Высшей экономической школе СПбГЭУ. Ольга начала профессиональный путь в сфере телекоммуникаций в 2006 г. с должности начальника отдела маркетинга в филиале МТС в Магаданской области. В 2008-2018 гг. являлась директором подразделения МТС в Магаданской области. До текущего назначения возглавляла филиал компании в Псковской области.

Евгений Торгашин, ранее занимавший пост директора МТС в Ханты-Мансийском автономном округе, планирует продолжить свою карьеру в сфере телекома в другом регионе.