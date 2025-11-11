Разделы

Фонд Потанина вложил четверть миллиарда в российские 3D-принтеры

Фонд «Восход» инвестировал 250 млн руб. в игрока на пока не очень сильно развитом, но перспективном рынке аддитивных технологий — разработчика и производителя промышленных 3D-принтеров Am.Tech.

Средства на масштабирование отечественного производства

Фонд «Восход» инвестировал 250 млн руб. в российского разработчика и производителя промышленных 3D-принтеров и собственного ПО для металлопорошковой печати Am.Tech, получив 14,6% доли компании, выяснил Forbes.

На привлеченные средства Am.Tech планирует перейти от стадии полностью отечественного опытного производства к масштабированию поставок. Деньги будут направлены на завершение локализации деталей, НИОКР и наращивание мощностей производственного центра. Две свои модели промышленных 3D-принтеров (АМТ-16 и АМТ-32) Am.Tech разработала на средства субсидии Минпромторга, полученной в 2023 г.

Общий раунд инвестиций в Am.Tech (юрлицо — ООО «НПО «3Д-Интеграция») составит до 600 млн руб. Компания принадлежит ООО «Ай 3Д группа» (учредитель — Михаил Родин), по данным Rusprofile, которые приводит издание. По данным фонда «Восход» выручка Am.Tech в 2024 г. составила 1,2 млрд руб., включая продажи собственных моделей 3D-принтеров, интеграцию ввозимого оборудования и сервисы поддержки.

Рынок 3D-принтеров в России только развивается, но конкуренция на нем уже серьезная

Производство 3D-принтеров Am.Tech осуществляет на территории «Московского цифрового завода», как указано на ее сайте.

Спрос на технологий аддитивной печати

В настоящее время спрос на металлические 3D-принтеры по технологии SLM (selective laser melting, селективное лазерное плавление) очень высок, отметил руководитель отдела развития перспективного лазерного оборудования и технологий VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) Сергей Шмелев.

Его поддерживают внедряющие технологии аддитивной печати (методы создания трехмерных объектов) авиация и космос, энергетика, нефть и газ. Также активно активно оснащаются 3D-принтерами ведущие вузы и НИИ. В VPG LaserONE рост этого рынка оценивают в примерно 30% в среднем в год.

«Предприятия переходят от пилотных внедрений к реальному использованию 3D-печати в производстве. Если раньше достаточно было просто «показать технологию», то теперь ключевая цель — интегрировать ее в постоянные производственные процессы», — пояснил директор продукта «Инферит ИТМен» Данила Трусов.

Впрочем, текущий объем рынка перспективной технологии пока ограничен, считает Павел Охонин, партнер инвесткомпании Kama Flow, вложившейся в производителя промышленных 5D/3D принтеров Stereotech. Главными проблемами рынка, по словам Трусова, являются зависимость от зарубежных компонентов и материалов, дефицит квалифицированных инженеров, а также недостаточная зрелость ИT-инфраструктуры на производстве.

«За 2024 г. в России было продано 94 аддитивных установки, печатающих по технологии SLM, на общую сумму 3,1 млрд руб.», — сказал Шмелев. По его словам, конкуренция на рынке достаточно серьезная — работают около десяти компаний-производителей аддитивных установок, а кроме того, в страну также поставляют свою продукцию ведущие китайские бренды.

Российский рынок аддитивных технологий в целом по итогам 2024 г. достиг объема 6,5-7 млрд руб., как писал CNews в августе 2025 г.

Инвестиционные интересы фонда «Восход»

Якорным инвестором фонда «Восход» является группа «Интеррос» Владимира Потанина. В портфеле фонда — более 40 компаний с фокусом на deeptech, в том числе разработчики промышленных роботов, головных нейроимплантов для реабилитации и связи «мозг-компьютер», ракет-носителей сверхлегкого класса и др. Общий объем средств под управлением — 18 млрд руб.

В апреле 2025 г. стало известно, что Фонд «Восход» инвестировал один млрд руб. в New Diamond Technology (НДТ), производителя алмазных пластин, которые используются также в качестве подложек в электронике. В марте 2025 г. CNews писал о вложении фондом 305 млн руб. в разработчика нейроинтерфейсов для лечения сенсорных нарушений Elvis.

Анна Любавина

