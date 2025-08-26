Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Руководитель одной из ведущих мировых компаний по разработке и производству 3D-принтеров заявил о том, что эра Open Source настольной 3D-печати закончилась. Однако, по его словам, это печальная реальность в 2025 г. Он винит в этом стремительный рост китайской индустрии 3D-печати и либеральную патентную систему в Китае. Китайское правительство объявило в 2020 г. 3D-печать стратегической отраслью, а местные компании получают гранты, налоговые льготы и дешевые кредиты.

Регистрация патентов

Генеральный директор чешской компании Prusa Research Йозеф Пруша (Josef Prusa) заявил о том, что китайцы уничтожили сферу печати настольной 3D-печати закончилась Open Source решений, пишет Hackaday. Мировой рынок рискует стать полностью зависимым от китайских производителей. Ведь с 2014 г. производством принтеров занимались энтузиасты по всему миру, а схемы по сборке и программным решениям были в открытом доступе.

Prusa Research – это компания, производитель 3D-принтеров и сопутствующего программного обеспечения (ПО), основанная и возглавляемая чешским инженером Йозефом Прушей. Компания известна своими популярными 3D-принтерами, которые являются одними из крупнейших производителей в мире, а также разработкой ПО для 3D-печати, такого как PrusaSlicer.

Правительство Китая объявило 3D-печать стратегической отраслью в 2020 г., начав поддерживать исследования и производство. С этого момента китайские компании активно расширяли присутствие в сфере оборудования для 3D-печати. Если в 2019 г. ведущие компании подали около 40 патентных заявок, то к 2022 г. их число выросло до 650.

Йозеф Пруша отмечает, что китайские компании нередко патентуют технологии, ранее находившиеся в открытом доступе. Сначала патент регистрируется в Китае, затем в Европе, это обычно в Германии, и далее в США. Стоимость подачи патентной заявки в Китае составляет всего $125, тогда как оспаривание патента в США или Европейском Союзе (Евросоюз) на ранних стадиях обходится в $12 тыс., а в сложных случаях — до $75 тыс. При этом процесс оспаривания может длиться годами.

Открытое ПО или Open Source — это софт, распространяемое с открытым исходным кодом. Такое приложение можно доработать (изменить, дополнить) под свои задачи без нарушения авторских прав разработчиков, а также изучить на наличие ИТ-уязвимостей, использовать для разработки других программ и др.

Это позволяет китайским компаниям массово патентовать технологии, в то время как компании из США и Евросоюз в 2025 г. избегают патентных споров из-за их высокой стоимости. Это также затрагивает проекты с открытой архитектурой и кодом: их разработчики, не желая сталкиваться с судебными разбирательствами из-за использования запатентованных технологий, часто просто отказываются от своих проектов в настольной 3D-печати.

Захват 3D-рынка

Возникшая в 1980 г. ХХ века 3D-печать значительно продвинулась в своем развитии. В 2025 г. она используется во многих областях промышленности, в науке, в медицине. Появление персональных 3D-принтеров сделало эту технологию доступной каждому желающему.

В этой технологии используется прямая аналогия с печатью изображений на бумаге, при котором оно создается путем нанесения отдельных точек красителя на бумагу или другую основу. Принтер регулирует количество и цвет красителя (при цветной печати), используемого для печати точки, в результате чего получается изображение. Примерно так же работает 3D-принтер, только здесь добавляется еще одно пространственное измерение (ось Z)— объект произвольной формы строится из множества слоев материала, наносимых последовательно друг на друга.

По своей сути, настольная 3D-печать — это технология аддитивного (послойного) производства, при которой объекты строятся на основе цифровой модели с использованием компактных 3D-принтеров, предназначенных для домашнего или офисного использования. По аналогии с обычным принтером, 3D-принтер слой за слоем наносит материал (пластиковую нить, смолу, порошок), который застывает и формирует физический объект.

Объем российского рынка технологий 3D-печати

Российский рынок аддитивных технологий по итогам 2024 г. достиг объема 6,5-7 млрд руб., показав устойчивую динамику роста в условиях геополитических ограничений и активного ИТ-импортозамещения. Количество заказов на производство изделий методами трехмерной печати увеличилось на 35% по сравнению с 2022 г., преимущественно за счет государственных заказов и крупных промышленных холдингов.

По информации «Делового профиля», прогнозируемый среднегодовой темп роста российского рынка аддитивных технологий до 2030 г. составляет около 20%, что позволит увеличить его объем до 14,5 млрд руб. к концу прогнозного периода. Доля России на мировом рынке остается на уровне менее 2%, в то время как общий объем глобального рынка достиг $25,7 млрд в 2024 г.

В России в сфере аддитивных технологий работает свыше 150 предприятий, из которых около 60 сосредоточены на металлической 3D-печати. Основными факторами развития отрасли являются программы импортозамещения и спрос ключевых промышленных секторов на инновационные производственные решения.

На российском рынке в 2024 г. лидируют несколько специализированных компаний. «Суперметалл» фокусируется на металлической 3D-печати для авиации, производя турбинные лопатки и компоненты шасси для гражданских и военных самолетов. «Протомаш» занимается изготовлением медицинских имплантов, включая титановые протезы для челюстно-лицевой хирургии и травматологии. Подразделение «Росатом AM» государственной корпорации «Росатом» развивает аддитивные технологии для ядерной энергетики, производя теплообменники и компоненты реакторов с использованием селективного лазерного плавления. Компания «Амтехнолоджи» сосредоточена на создании собственного оборудования и ПО, включая исследования по интеграции искусственного интеллекта (ИИ).

Металлическая 3D-печать остается доминирующим направлением развития российского рынка аддитивных технологий. Технологии прямого лазерного спекания металлических порошков и электронно-лучевой плавки активно внедряются в авиационно-космической и оборонной промышленности для создания легких конструкций повышенной прочности.