Prof-IT Group перевела бизнес-процессы Pacific Logistic на «1С:ERP Управление предприятием»

Логистический оператор Pacific Logistic оптимизировал процедуру подготовки отчетности и аналитики данных за счет перехода на новую систему управления предприятием

Prof-IT Group объявила о завершении проекта по развертыванию «1C:ERP Управление предприятием» в компании Pacific Logistic. Специалисты интегратора в короткие сроки осуществили миграцию с «1С:Управление производственным предприятием» на современное решение, построенное на платформе класса ERP. Благодаря проекту оператор получил существенно расширенные возможности по аналитике данных.

Pacific Logistic («Пасифик лоджистик») – крупный логистический оператор, специализирующийся на обработке импортных и экспортных контейнерных потоков из портов Кореи, Японии и Китая. Компания имеет собственную производственную базу во Владивостоке и сотрудничает с судоходными линиями, таможенными брокерами, операторами подвижного состава и специализированными транспортными компаниями. Производственная база Pacific Logistic расположена в порту Владивостока.

Предпосылками перехода на новую систему управления предприятием стала потребность компании в ускорении процесса подготовки данных, необходимых для принятия управленческих решений. Pacific Logistic требовалось сократить сроки формирования регламентированной и финансовой отчетности, обеспечить прозрачность ведения учета и высокий уровень защиты данных в кадровом учете.

В качестве платформы была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием».

«Решение полностью обеспечивает выполнение наших задач: повышение скорости предоставления информации, улучшение качества аналитики и уменьшение трудозатрат на подготовку данных. Уже видны первые эффекты проекта, можно заявить, что мы сформировали фундамент для продолжения интенсивного развития компании в высококонкурентной среде», – отметила Мария Панек, главный бухгалтер компании «Пасифик лоджистик».

Проект выполнен в течение шести месяцев. В ходе внедрения была использована методология Agile, которая позволила внести целый ряд дополнительных требований, связанных с анализом, проектированием, тестированием и развертыванием системы – изменения в план работы удалось включить на этапе переноса документов и опытной эксплуатации системы.

Еще одна особенность проекта – одновременное внедрение системы по двум функциональным направлениям, бухгалтерского и налогового учета, зарплаты и управления персоналом. Специалистами Prof-IT Group проведена сверка данных с исторической системой и настроены отдельные правила переноса остатков/документов (под каждый вид – свои правила обмена и обработки). В решение встроено множество проверочных механизмов, которые сводят к минимуму случаи внесения неверных данных.

«Внедрение современной ERP-системы – часть стратегии по ускоренному росту Pacific Logistic и, в частности, технологическому развитию предприятия. Благодаря новому решению компания усовершенствовала систему менеджмента, существенно расширила возможности анализа текущей деятельности и повысила эффективность принятия управленческих решений», – сказал Евгений Торгашин, директор дальневосточного филиала Prof-IT Group.

Проект охватил рабочие места финансовой дирекции (бухгалтерии и службы планирования), отдела закупок и работе с персоналом. В перспективах проекта планируется развитие системы в части автоматизации процессов производства, бюджетирования и складского учета (адресного хранения контейнеров).