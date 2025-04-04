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К дачному сезону МТС улучшила связь в пригороде Сургута

МТС увеличила скорость мобильного интернета на территории более чем 10 дачных массивов в пригороде Сургута. В результате модернизации сети и установки нового оборудования скорость скачивания и передачи данных у любителей загородного отдыха выросла до 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Накануне дачного сезона МТС за счет перевода частот 3G на современный стандарт LTE улучшила связь в садоводческих товариществах «Черемушки», «Сосновый бор», «Рябинушка», «Крылья Сургута», «Дорожник», «Тихое», «Прибрежный», «Старожил-1» и других СНТ. Во многих из них располагаются не только летние дачи сургутян, но и частные дома, в которых северяне живут круглогодично.

Благодаря проведенным работам, дачники смогут с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами, за пару кликов смогут узнавать прогноз погоды, делиться фотографиями первых посадок через мессенджеры даже в периоды повышенной нагрузки на сеть. Можно в высоком разрешении смотреть на смартфоне ролики про садоводство, ландшафтный дизайн, узнавать секреты заготовок, а также заказывать все необходимое для дачной жизни через интернет.

«На майских праздниках мы ожидаем существенный наплыв дачников в пригороде Сургута. В связи с этим заранее позаботились об улучшении качества сети, чтобы горожане смогли комфортно отдыхать, иметь доступ к интернет- сервисам, которыми они привыкли пользоваться. Например, в дождливые дни на даче смотреть кино и сериалы, а во время рыбалки – подключить к телефону эхолот и другие специфические гаджеты. В ближайшее время мы продолжим развивать инфраструктуру связи в загородных локациях Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы пользователи могли оставаться на связи с близкими, друзьями и работодателями», − сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

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