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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199873
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Рязанов Андрей

СОБЫТИЯ


20.08.2026 Компания «Сила» и OCS заключили дистрибьюторское соглашение 1
07.08.2023 «Ростелеком» увеличил скорость интернета в труднодоступном поселении Ямала 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рязанов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10965 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11556 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22980 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4651 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9803 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18083 1
Логинов Александр 55 1
Щелгачев Дмитрий 37 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 171 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 47 1
Россия - УФО - ЯНАО - Приуральский район 15 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1059 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 913 1
Россия - РФ - Российская федерация 166647 1
Россия - УФО - ЯНАО - Шурышкарский район 12 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6080 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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