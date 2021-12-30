«Почта России» и правительство Югры договорились вместе развивать беспилотную доставку

«Почта России» и правительство Югры будут координировать усилия и информационную поддержку в области развития беспилотной авиации. Соглашение об этом в формате онлайн-конференции подписали Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике «Почты России», и Алексей Забозлаев, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. В конференции также принял участие Игорь Чалик, заместитель министра транспорта России.

Первые коммерческие маршруты в регионе «Почта России» планирует запустить до конца 2022 г. Некоторые из них уже протестировали с помощью испытательных полетов, которые подтвердили способность беспилотников выполнять задачи «Почты России». По внутренним оценкам «Почты», использование БАС увеличит среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети до двух раз, позволит в перспективе увеличить объемы грузопотока в разы и при этом снизит стоимость логистических сервисов до 50%.

«Проект позволит снизить себестоимость перевозок и повысить качество логистического сервиса. Средняя скорость транспортной системы на региональной маршрутной сети будет расти со старта проекта в экспериментально-правовом режиме. К 2035 г. экономия стоимости перевозки беспилотными авиационными системами составит более 40%. Также планируется строительство и ввод в эксплуатацию центральных и периферийных посадочных площадок. Реализация проекта предполагается с использованием экспериментально-правовых режимов, благодаря которым Правительством будет принято решение о распространении апробированных нормативных и технологических решений на всю территорию России», – сказал Игорь Чалик, заместитель министра транспорта России.

«Югра – один из крупнейших регионов России, где исторически в доставке в труднодоступные районы ключевую роль играют водные артерии, но в период межсезонья авиация практически безальтернативна. Кроме того, значительная часть представителей коренных народов севера проживает в отдаленных населенных пунктах. Беспилотная доставка поможет нам обеспечить доступность и качество наших услуг для жителей региона в труднодоступных местах наравне с клиентами в крупных агломерациях», – отметил Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике «Почты России».

«Соглашение с «Почтой России» – это организация беспилотной доставки почтовых отправлений в труднодоступные территории Белоярского, Березовского и Октябрьского районов. Это не новый механизм, он уже используется на месторождениях, поэтому сейчас мы его дорабатываем и повышаем качество. Будет запущено 9 маршрутов, в дальнейшем планируется проект масштабировать. Для нас это очень важно», – отметил Алексей Забозлаев, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.