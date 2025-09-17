«МегаФон»: жители свердловских сел стали чаще выбирать умные технологии для своих домов

За пределами больших городов жители Среднего Урала стали чаще использовать современные технологии в своих домах. В течение года количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах области, выросло на 23%. При этом в городах этот показатель увеличился на 13%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации стал Сысертский муниципальный округ. Местные жители составляют 38% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Белоярского (16%) и Горноуральского (7%) округов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.

В небольших населенных пунктах Свердловской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 33% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет (29%), а третью — жители 55–64 лет (17%). Менее активна аудитория 25–34 лет и старше 65 лет (по 10%). Молодежь в возрасте 18–24 лет составляет лишь 1% от всех пользователей.

Жители региона чаще всего управляют камерами наблюдения, отопительными системами, охранными комплексами и прочими интеллектуальными приборами через мобильные приложения, звонки или SMS‑команды — количество входящих сообщений на GSM-модули за год выросло на 18%.

SIM-карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь. Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» с начала года модернизировали и построили около 500 объектов связи в Свердловской области, в том числе в Режевском и Ачитском муниципальных округах.