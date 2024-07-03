«Ростелеком» на Ямале обеспечил инфраструктурой почти 2000 квартир в многоэтажках Арктического региона

«Ростелеком» обеспечил инфраструктурой почти 2000 квартир в многоэтажках Ямало-Ненецкого автономного округа. С начала 2024 г. компания подключила оптический интернет в высотках на территориях сразу пяти северных городов и удаленных поселений. Кабель завели в дома жителей Нового Уренгоя, Салехарда, Тазовского района, поселка Белоярск, Харп и села Мужи. Все пользователи получили доступ в глобальную Сеть со скоростью до 350 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Ямал признан лидером федерального рейтинга цифровой трансформации среди регионов России. И наша задача — сделать все для того, чтобы сохранить этот статус. «Ростелеком» активно строит оптические линии связи и внедряет современные технологии по всему округу. С начала этого года самый большой объем по подключению телеком-услуг для жителей многоэтажек был выполнен в Новом Уренгое. Пользователями нашей компании стали жильцы почти 900 квартир. А совсем недавно связь от «Ростелекома» появилась сразу в нескольких домах нового микрорайона «Обдорский» в Салехарде».

Кроме быстрого интернета жители многоэтажных домов получили возможность пользоваться дополнительными цифровыми сервисами. При желании северяне могут подключить в своих квартирах систему видеонаблюдения, видеосервис Wink, «Умный дом», а также современные домофоны. Их на Ямале уже более 100.

Аглая Ведерникова, жительница многоэтажного дома: «Жители нашего подъезда подключили умный домофон два месяца назад из соображений безопасности. В дом часто проникали вандалы, которые портили лестничные марши, ломали почтовые ящики и доводчики на входной двери. Лично я очень переживала за ребенка, который возвращаясь из школы мог столкнуться с этими хулиганами. Теперь мне стало гораздо спокойнее. Я всегда в курсе, кто и когда приходит в дом. Еще один плюс: детям, которые постоянно теряют ключи, больше не нужно носить их с собой. Входить в подъезд можно с помощью телефона».

До конца 2024 г. инфраструктура от «Ростелекома» появится еще в 4000 квартир, расположенных на территориях Губкинского, Лабытнанги, Мужи, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салехарда, Тазовского и Яр-Сале. В 17 домах будут установлены умные домофоны.