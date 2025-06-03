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Комарова Наталья


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 «Согаз» представил цифровую платформу «Устойчивое здоровье» для управления здоровьем коллектива 1
06.06.2023 Правительство Югры и «Ростелеком» подписали меморандум о цифровизации экономики 1
11.04.2023 В ХМАО-Югре стартовал пилотный проект предоставления госуслуг в отделениях Сбербанка через АИС «МФЦ ДЕЛО» 1
28.02.2020 В Orange Business Services в России и СНГ назначен HR-директор 1
27.01.2017 «Росэлектроника» разработала портал открытого правительства Югры 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 3
09.07.2015 Итоги 7 международного ИТ-форума Югры 2
08.07.2015 «Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО 1
07.07.2015 Николай Никифоров принял участие в обсуждении вопросов региональной информатизации на ИТ-форуме БРИКС и ШОС 2
07.07.2015 «УЭК» создаст в ХМАО-Югре Единый центр процессинга и биллинга 2
06.07.2015 Tele2 инвестирует 1,2 млрд руб. в развитие сетевой инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа 1
06.10.2013 Как привлечь граждан к управлению государством 1
29.07.2013 Гражданское оружие – математический расчет 1
08.06.2012 «Ростелеком-Урал» обеспечит оптикой 300 тыс. домохозяйств ХМАО-Югры 2
13.04.2006 Байкал: триумф нефтяников над экологами 1
13.04.2006 Байкал: триумф нефтяников над экологами 1

Публикаций - 16, упоминаний - 22

Комарова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9946 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
МегаФон 9295 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 1
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
1С-Битрикс - Bitrix 594 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
БАРС Груп 551 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4148 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 273 1
Открытые технологии 706 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2964 1
SAS Institute 996 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7609 2
Транснефть 311 2
Почта России ПАО 2162 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Cargill 12 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
LEGO 248 1
Сберэнергосервис-Югра 1 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
AGA - Линде Газ Рус - Linde Gas Rus - Балашихинский кислородный завод 3 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 290 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12058 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 149 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 422 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2753 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 352 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 82 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4629 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1409 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2587 1
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 17 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 357 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 2
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6304 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52958 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1794 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20763 3
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14104 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12326 3
Открытый регион 34 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 587 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8646 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 666 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29098 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21846 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11563 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4732 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6892 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1473 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9467 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31924 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10933 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1085 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8297 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 246 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 212 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15016 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16404 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5515 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2255 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30597 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8884 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12410 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4643 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2994 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11749 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26030 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28288 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5041 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1609 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 365 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5456 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1462 2
Orange Business Services Engage 2025 2 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7178 1
Google Android 14286 1
Apple - App Store 2934 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 544 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 311 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Реестр добросовестных экспортеров 204 1
Шахматная планета - ChessPlanet 4 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 95 1
Apple iPhone 6 4863 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 1
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 32 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 407 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1773 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 44 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 1
Unify OpenStage 6 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 448 1
Путин Владимир 3245 4
Никифоров Николай 1136 2
Массух Илья 234 2
Фрадков Михаил 160 2
Колесников Сергей 14 2
Рыжков Владимир 4 2
Смолин Олег 4 2
Грешневиков Анатолий 6 2
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 40 1
Забозлаев Алексей 5 1
Попов Алексей 336 1
Ляпидевский Александр 2 1
Орловский Виктор 389 1
Щеголев Игорь 698 1
Ахмеров Тимур 87 1
Евраев Михаил 262 1
Опенышева Светлана 64 1
Бородин Андрей 38 1
Натензон Михаил 13 1
Николаев Айсен 38 1
Тихомиров Александр 2 1
Калин Сергей 31 1
Юргелас Мария 41 1
Козлов Евгений 34 1
Коробова Анна 25 1
Бехтерев Дмитрий 13 1
Катырин Сергей 14 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Макеева Оксана 1 1
Петрова Надежда 2 1
Путин Алексей 1 1
Маслова Анна 3 1
Сафеев Рустем 4 1
Каменюк Лариса 1 1
Бокова Ирина 2 1
Греф Герман 430 1
Пичугин Иван 33 1
Колодезников Алексей 3 1
Королев Олег 4 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1247 11
Россия - РФ - Российская федерация 149227 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 206 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 337 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 221 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17480 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 100 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 26 4
Россия - СФО - Иркутская область 1162 3
Бразилия - Федеративная Республика 2396 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 42 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 49 3
Франция - Французская Республика 7903 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 2
Индия - Bharat 5539 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52605 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1226 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 721 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 24 2
Россия - Восточная Сибирь 265 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Ближний Восток 2983 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 685 1
Россия - ЦФО - Курская область 665 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 608 1
Россия - СФО - Кемеровская область 943 1
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1257 1
Россия - УФО - Свердловская область 1590 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1002 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 67 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 419 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 628 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 575 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 980 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52658 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10195 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3630 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10188 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9085 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8234 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11259 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49279 2
Английский язык 6747 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5725 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 304 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14145 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 509 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 58 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2493 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 96 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5763 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8753 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1694 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19255 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5249 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11139 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9120 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 913 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 724 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 624 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6174 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1257 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 421 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 627 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 390 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1277 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1979 2
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
Сердитый Гражданин 10 1
CNews Мишень 169 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 336 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 724 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 324 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 1
Югорская шахматная академия АУ 2 1
Jilin University - Цзилиньский университет 4 1
СурГУ - Сургутский государственный университет 3 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
Битва роботов 13 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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