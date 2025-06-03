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Комарова Наталья
УПОМИНАНИЯ
Комарова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3245 4
|Никифоров Николай 1136 2
|Массух Илья 234 2
|Фрадков Михаил 160 2
|Колесников Сергей 14 2
|Рыжков Владимир 4 2
|Смолин Олег 4 2
|Грешневиков Анатолий 6 2
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 40 1
|Забозлаев Алексей 5 1
|Попов Алексей 336 1
|Ляпидевский Александр 2 1
|Орловский Виктор 389 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Евраев Михаил 262 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Бородин Андрей 38 1
|Натензон Михаил 13 1
|Николаев Айсен 38 1
|Тихомиров Александр 2 1
|Калин Сергей 31 1
|Юргелас Мария 41 1
|Козлов Евгений 34 1
|Коробова Анна 25 1
|Бехтерев Дмитрий 13 1
|Катырин Сергей 14 1
|Лопатухин Дмитрий 19 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Макеева Оксана 1 1
|Петрова Надежда 2 1
|Путин Алексей 1 1
|Маслова Анна 3 1
|Сафеев Рустем 4 1
|Каменюк Лариса 1 1
|Бокова Ирина 2 1
|Греф Герман 430 1
|Пичугин Иван 33 1
|Колодезников Алексей 3 1
|Королев Олег 4 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1979 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
|Сердитый Гражданин 10 1
|CNews Мишень 169 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 336 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 724 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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