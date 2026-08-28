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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200097
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Ляпидевский Александр

СОБЫТИЯ


28.08.2026 НГУ и «ХайТэк» запустят совместные проекты на ускорителях LinQ 1
12.02.2021 Концерн «Автоматика» подписал соглашение о партнерстве с СибГУТИ 1
27.01.2017 «Росэлектроника» разработала портал открытого правительства Югры 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ляпидевский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3464 2
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1274 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1841 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4962 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3952 1
Открытый регион 35 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3153 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23017 1
Комарова Наталья 16 1
Макеева Оксана 1 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1414 1
Россия - СФО - Новосибирск 4894 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1713 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19595 1
Россия - РФ - Российская федерация 166966 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57940 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6801 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10921 1
Информатика - computer science - informatique 1201 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3507 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33926 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 104 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1285 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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