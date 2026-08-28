Индексная книга (каталог) CNews*
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Ляпидевский Александр
СОБЫТИЯ
|28.08.2026
|НГУ и «ХайТэк» запустят совместные проекты на ускорителях LinQ 1
|12.02.2021
|Концерн «Автоматика» подписал соглашение о партнерстве с СибГУТИ 1
|27.01.2017
|«Росэлектроника» разработала портал открытого правительства Югры 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Ляпидевский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4962 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3952 1
|Комарова Наталья 16 1
|Макеева Оксана 1 1
|СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 104 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.