Концерн «Автоматика» подписал соглашение о партнерстве с СибГУТИ

Новосибирский институт программных систем, входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) подписали соглашение на предмет организации практики и стажировки обучающихся магистров, аспирантов СИБГУТИ в НИПС и их дальнейшего трудоустройства. Помимо этого, стороны планируют совместную переподготовку сотрудников университета, повышение их квалификации, совместное проведение олимпиад и конкурсных отборов научно-исследовательских проектов по направлениям научно-технологического развития России.

Заключение соглашения состоялось в рамках реализации указа Президента России об объявлении 2021 г. Годом науки и технологий.

В рамках соглашения предусмотрено создание базовой кафедры для профессиональной специализации обучающихся университета, создание исследовательской лаборатории для развития инноваций и научно-исследовательской деятельности, а также разработка социально-экономических проектов, в том числе международных.

«НИПС обладает уникальными компетенциями по проектированию и разработке сложных программных систем, предназначенных для реализации задач государственной политики по развитию и модернизации промышленности и бизнеса. Привлечение молодежи к нашим проектам позволяет укреплять кадровый потенциал, обеспечивает дополнительный импульс для развития наукоемких отраслей экономики и российской промышленности в целом», – сказал генеральный директор НИПС Александр Ляпидевский.