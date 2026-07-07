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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тихомиров Александр

СОБЫТИЯ


07.07.2026 «Делимобиль» обеспечивает защиту данных и повышает киберграмотность сотрудников на базе решений «Солара» и собственной разработки 4
08.07.2015 «Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО 1
23.03.2010 «Форс» оптимизировал качество услуг с помощью решения NetApp 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Тихомиров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 303 1
ФОРС - Центр разработки 701 1
NetApp - Network Appliance 665 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1102 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33213 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1655 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29571 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2819 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3425 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10042 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12984 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6602 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4167 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9769 1
AT Attachment - ATA, ATAPI - PATA - Parallel ATA - Ultra ATA - UDMA - Ultra DMA - Ultra Direct Memory Access 149 1
Комарова Наталья 16 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 364 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 259 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 109 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 27 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 44 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 53 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 27 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Пыть-Ях 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1038 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1388 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10825 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2790 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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