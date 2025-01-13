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«Ростелеком» увеличил оптическую сеть на Ямале на 150 километров

«Ростелеком» подвел итоги строительства оптики на Ямале в 2024 г. За 12 месяцев специалисты компании смонтировали на территории округа более 150 километров линий связи. Это на треть больше, чем годом ранее. Почти 100 километров — крупные магистрали за пределами муниципалитетов, остальные — сети внутри северных городов. В результате проведенных работ цифровые сервисы стали доступны жителям 10 тыс. домохозяйств. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала компании «Ростелеком»: «Оптика — залог стабильной и качественной работы интернета. Волокно не чувствительно к изменениям погодных условий, также оно обладает высокой пропускной способностью, которую можно легко адаптировать под постоянно растущие потребности пользователей. В 2024 г. мы сделали большой упор на удаленные территории. Построили новую магистральную линию связи до Салемала, обеспечили возможностью пользоваться интернетом жителей Антипаюты, Белоярска, Кутопьюгана и Нори. Сейчас работы продолжаются».

В 2024 г. «Ростелеком» обеспечил оптическим интернетом практически все новостройки Ямала, находящиеся в зоне технической возможности оператора связи. Теперь жители многоэтажек могут пользоваться различными цифровыми сервисами и услугами: телемедициной, умными домофонами, системой видеонаблюдения, видеосервисом Wink, образовательной платформой «Лицей» и т.д. Самыми крупными объектами по подключению цифровых решений компании стали микрорайоны «Обдорский» в Салехарде, «Созидателей» в Новом Уренгое и жилой комплекс «Южный» в Тарко-Сале.

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техника

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