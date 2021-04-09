Доступное «цифровое» образование в Югре

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» югорчане имеют возможность доступно и бесплатно повышать компетенций в ИТ-сфере. Региональная система непрерывного и доступного обучения граждан предлагает доступные программы для различных категорий цифровых потребителей — от начинающих до продвинутых.

Главная площадка «цифрового» образования в Югре – портал «Цифровой гражданин Югры» (Цифровойгражданинюгры.рф). Сервис, разработанный специалистами Югорского НИИ информтехнологий, предлагает более 20 различных учебных программ, что обеспечивает удобную навигацию при выборе направления подготовки. Бесплатные дистанционные или очные курсы позволят обучиться эффективной работе в IT-среде, узнать о ее возможностях и угрозах, приобрести навыки сохранения конфиденциальности личных данные и др. Образовательные курсы помогут настроить и пользоваться гаджетами, расскажут, как не стать жертвой мошенников в интернете, как работать с приложениями банковских и других сервисов, что делать с компьютерными вирусами и почему важна цифровая гигиена. Кроме того, сервис предоставляет неограниченный доступ к методическим материалам, тестовым базам, практическим заданиям, помогающим закрепить полученные навыки в удобное время.

С февраля 2021 года в муниципалитетах округа организовано очное обучение по программам «Ресурсы и сервисы цифровой экономики», «Основы цифровой грамотности» и «Основы безопасной работы в сети Интернет». Занятия проходят в центрах общественного доступа, расположенных на базе библиотек Югры с обязательным соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Подготовленные цифровые кураторы проводят обучение с использованием материалов и функционала портала Цифровойгражданинюгры.рф.

Свои цифровые компетенции уже повысили слушатели образовательных курсов из Когалыма и Кондинского района. Также в настоящее время идет обучение в Радужном, Сургуте, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Белоярском районе, Октябрьском районе, Сургутском районе. В Югорске, Нижневартовском районе идет формирование групп слушателей.

Для системного погружения в процесс обучения слушатели курса получают методические материалы, иллюстрированные рабочие тетради по учебной программе, а по результатам итогового тестирования - сертификат.

Дистанционные курсы портале Цифровойгражданинюгры.рф также остаются доступными. Наиболее популярными среди них являются программы: «Основы информационной безопасности», «Мобильные приложения», «Планшет для начинающих». После простой процедуры регистрации и входа в личный кабинет, слушатели получают мгновенный доступ к учебным материалам и имеют возможность повышать цифровые компетенции.

В 2020 году более 15000 жителей Югры прошли обучение по программам повышения цифровой грамотности. Ожидается, что на фоне роста необходимости в подготовке кадров для цифровой экономики в текущем году показатель по количеству обученных граждан будет увеличен. Доступные и бесплатные дистанционные и очные курсы способны привлечь большое число желающих, учитывая достаточно высокий уровень технической оснащенности жителей региона и позитивное отношение к повышению уровня цифровой грамотности.