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В Югре появились новые ИТ-стойбища

Ещё на двух стойбищах Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры появился доступ в интернет. Об этом CNews сообщили в Управлении развития информационного общества Депинформтехнологий Югры.

В округе продолжается реализация уникального для России проекта «IT-стойбище», который стартовал в 2018 г. За четыре года на удаленных труднодоступных территориях традиционного природопользования создано 49 ИТ-стойбищ, в которых проживает 2950 человек.

Первые ИТ-стойбища на территории округа в этом году появятся в юртах Павловых и Петровых Нефтеюганского района. Они находятся далеко в тайге и окружены болотами, а добраться до них можно лишь на вертолёте. Именно так было доставлено на объект всё необходимое оборудование. После завершения работ пользоваться доступом в интернет смогут 9 человек, причём пятеро из них – дети.

По словам жительницы стойбища Светланы Каюковой, теперь им не придётся для оформления документов добираться 60 км до ближайшего Салыма. Эти вопросы можно будет решить через портал госуслуг не выезжая из дома.

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Интернет

Всего до конца года в Югре будут запущены 20 новых ИТ-стойбищ в Нефтеюганском, Нижневартовском, Белоярском, Сургутском и Кондинском районах. На 13 из них будет установлено оборудование для усиления сотовой связи, на семи стойбищах – спутниковое оборудование. В результате доступ к интернету смогут получить 304 человека, из них 132 ребёнка.

Какая территория традиционного природопользования сможет получить и статус ИТ-стойбища – решает межведомственная комиссия. Предварительно собираются заявки от жителей и рассматриваются специалистами. В этом году было рассмотрено 50 заявок, из которых одобрены лишь 20. Необходимые критерии для одобрения – постоянное проживание на стойбищах, занятия хозяйственной деятельностью, добычей и оленеводством, а также наличие детей. Проект «IT-стойбище» реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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