Топ-менеджера легендарного ИТ-интегратора «Компьюлинк» хотят посадить на 5 лет. Ему светило 10

Прокуратура запросила пять лет колонии для Олега Попова, топ-менеджера в ГК «Компьюлинк» – недавно обанкротившемся ИТ-интеграторе. Раньше ему грозило до 10 лет лишения свободы за хищение 120 млн руб.

В два раза меньше

Топ-менеджера в прошлом широко известного ИТ-интегратора «Компьюлинк» Олега Попова могут отправить в колонию на пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на его адвоката Игоря Симонова. Попов обвиняется в хищении почти 120 млн руб. при строительстве котельных под Тамбовом, а сам «Компьюлинк» – уже почти два года как банкрот.

Посадить Попова на пять лет потребовала Прокуратура. С одной стороны, это очень немаленький срок, с другой – на самом деле Попов рисковал провести в неволе 10 лет. Как сообщал CNews, уголовное дело против него, а также против топ-менеджеров компаний «Компьюлинка» Юрия Данилюка и Юрия Чернышева было возбуждено в сентябре 2023 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество в составе группы лиц).

Также по этому делу проходит бывший вице-губернатор Тамбовской области по ЖКХ Игорь Кулаков. В августе 2022 г. Ленинский суд Тамбова заключил Кулакова, Данилюка и Чернышева под стражу. Как пишут «Ведомости, Чернышев умер в СИЗО в январе 2024 г. – по официальной причине от сердечной недостаточности.

Остался только один

К моменту выхода материала Попов оставался единственным фигурантом дела, расследование против которого продолжалось. «Ведомости» со ссылкой на адвокатов Данилюка и Кулакова пишут, что их клиенты подали заявления об отправке в зону СВО, вследствие чего их уголовные дела были приостановлены.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Попов - единственный из фигурантов дела, кого хотят посадить на пять лет

Дело против Попова в январе 2025 г. прибыло на рассмотрение в Лефортовский суд Москвы.

Согласно материалам следствия, четверо подозреваемых, сговорившись, похитили более 119 млн руб. Эти деньги были выделены из бюджета на строительство шести блочно-модульных котельных в Котовске Тамбовской области. Проект стоил 500 млн руб. – 300 млн предоставил Фонд содействия реформированию ЖКХ, тогда как оставшиеся 200 млн руб. вложил подрядчик.

А были ли котельные

Как пишут «Ведомости», адвокат Попова уверяет, что построенные котельные были переданы в концессию и функционируют, выполняя свое основное предназначение. Симонов утверждает, что основа уголовного дела против его клиента – это не претензии заказчика, а только расчеты экспертов МВД.

По словам Симонова, Олег Попов сам никаких решений не принимал, а лишь выполнял то, что от него требовали его руководители. «Он даже права не имел заключать контракты», – утверждает адвокат.

Также известна точка зрения Фонда содействия реформированию ЖКХ. В суде выступал его представитель, и он заявил, что у Фонда нет никаких претензий, и что потерпевшим он себя не считает.

Важно подчеркнуть также, что ни к одному из четырех обвиняемых за все время расследования не было предъявлено ни единого гражданского иска.

Осталось недолго?

Симонов подчеркнул, что к концу августа 2025 г. Попов провел в СИЗО четыре с половиной года. Напомним, что прокуратура запросил для него пять лет лишения свободы.

Пока неизвестно, будет ли учтено время, проведенное Поповым в СИЗО, в итоговом сроке заключения. «Ведомости» со ссылкой на картотеку суда пишут, что приговор Попову будет оглашен 4 сентября 2025 г.

Что случилось с «Компьюлинком»

«Компьюлинк» — это группа компаний, которая предоставляла услуги в ИТ и консалтинге: бизнес-консалтинг, создание сетей передачи данных, систем обеспечения информационной безопасности, поставка оборудования и ПО, сервисное обслуживание и пр. Компания, что важно, также занималась проектами в сфере строительства сетей связи, объектов промышленного и гражданского назначения.

Осенью 2018 г. президент группы «Компьюлинк» Михаил Лящ был задержан в Москве по подозрению в миллиардных махинациях. Поначалу в СМИ писали о его возможной причастности к хищениям порядка 2,5 млрд руб. из структур госкорпорации «Ростех», но позже стало известно, что претензии следствия связаны с его инвестициями в компанию «Симбиотел». В 2008 г. она создала мобильное приложение Eztalk для совершения дешевых международных звонков с помощью технологии call back. Только в марте 2020 г. дело прекратили.

В мае 2021 г. Лящ Михаил Лящ без предупреждения полностью вышел из всех активов «Компьюлинка». В апреле 2022 г. же стало известно, что суд запустил процедуру банкротства в отношении компании.

В октябре 2023 г. сам «Компьюлинк» был признан банкротом. Ее долги кредиторам перевалили за 2 млрд руб. В марте 2024 г. обанкротился и Михаил Лящ.