Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181724
ИКТ 14120
Организации 10976
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26089
Персоны 78135
География 2925
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2706
Мероприятия 867

Кулаков Игорь


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Топ-менеджера легендарного ИТ-интегратора «Компьюлинк» хотят посадить на 5 лет. Ему светило 10 1
13.07.2007 Украина: «Обозреватель» купил mobilnik.ua 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кулаков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3403 1
Рублевский Антон 1 1
Украина 7723 1
Украина - Киев 1135 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50132 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 886 1
Ведомости 1135 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380600, в очереди разбора - 737701.
Создано именных указателей - 181724.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: