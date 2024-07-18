Получите все материалы CNews по ключевому слову
Данченков Александр
УПОМИНАНИЯ
Данченков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 3
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 769 3
|Гусев Алексей 19 4
|Даровских Виталий 7 4
|Парфентьев Алексей 154 3
|Демидов Сергей 127 3
|Касимов Вячеслав 34 3
|Хасин Евгений 20 3
|Босенко Олег 7 3
|Старостин Георгий 25 3
|Соловьева Дарья 4 1
|Андрианов Максим 11 1
|Воробьев Всеволод 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383222, в очереди разбора - 733573.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.