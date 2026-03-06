Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services

Qantas по прозвищу «Летающий Кенгуру» — авиакомпания Австралии. Основана в 1920 году и занимает третье место в списке старейших действующих авиакомпаний мира (после KLM и латиноамериканской Avianca).

1960-е годы, Австралия Qantas. Забавный туристический плакат австралийской авиакомпании Qantas с изображением взрослой коалы и детёныша. Художник — Гарри Роджерс.