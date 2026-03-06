Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191275
ИКТ 14749
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83233
География 3034
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Qantas Airways Queensland and Northern Territory Aerial Services

Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services

Qantas по прозвищу «Летающий Кенгуру» —   авиакомпания Австралии. Основана в 1920 году и занимает третье место в списке старейших действующих авиакомпаний мира (после KLM и латиноамериканской Avianca).

1960-е годы, Австралия Qantas. Забавный туристический плакат австралийской авиакомпании Qantas с изображением взрослой коалы и детёныша. Художник — Гарри Роджерс. 1960-е годы, Австралия Qantas. Забавный туристический плакат австралийской авиакомпании Qantas с изображением взрослой коалы и детёныша. Художник — Гарри Роджерс.
1960-е годы, Австралия Qantas. Забавный туристический плакат австралийской авиакомпании Qantas с изображением взрослой коалы и детёныша. Художник — Гарри Роджерс.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.03.2026 Louis Vuitton, Dior и Tiffany оштрафовали на $25 миллионов за утечки пользовательских данных 1
26.11.2025 Сотрудник знаменитой ИБ-компании CrowdStrike сливал информацию хакерам за деньги 1
07.08.2025 Хакеры украли данные пользователей Cisco.com 1
10.12.2020 Создание персонализированного опыта 1
13.09.2016 Смартфон Xiaomi взорвался в кармане брюк владельца. Фото 1
29.10.2015 Аналитическое решение Amadeus поможет авиакомпаниям справиться со сбоями в расписании рейсов 2
19.09.2011 Цены на ИТ-аутсорсеров в России будут расти 1
16.10.2009 Airbus A380 совершил свой первый рейс на территорию РФ 1
05.06.2009 В крушении самолета Air France виноват компьютер? 1
05.09.2008 S7 открыла продажи электронных билетов на новых маршрутах 2
27.03.2008 МТС, «Билайн» и «Мегафон» обеспечили связь в полете 1
27.03.2008 «МегаФон» соединит абонентов в воздухе 1
20.04.2007 Experian купила Hitwise за $240 млн 1
19.04.2007 В Австралии разрешат пользоваться SMS в самолетах 1
20.03.2007 Аэробус А380 вышел на трансатлантическую трассу 1
13.11.2006 S7 Airlines: внедрение CRM как этап ребрендинга 1
31.08.2006 Ryanair предложит услуги мобильной телефонии во время полета 1
12.01.2005 Infor приобрела Mercia Software 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Qantas Airways и организации, системы, технологии, персоны:

AeroMobile AS - AeroMobile Communications 16 4
Cisco Systems 5242 3
МегаФон 10171 2
Salesforce 461 2
Google LLC 12372 2
Atos - Siemens IT Solutions and Services - Siemens IT Operations AG 23 1
Samsung Electronics 10751 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1626 1
Dell EMC 5112 1
Microsoft Corporation 25372 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14771 1
Xiaomi 2058 1
Accenture plc 699 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 244 1
Xerox - The Haloid Company 1156 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 1
Telegram Group 2687 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1233 1
Honeywell 295 1
Experian 81 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 98 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 125 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 118 1
Микротест 280 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 1
Tata Consultancy Services 61 1
TRW 29 1
Mahindra Satyam - Tech Mahindra - Satyam Computer Services 32 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Samsung SDI 84 1
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 122 1
Россервис 53 1
Airbus Group - Airbus Industries 237 3
Air France–KLM - Air France - KLM 80 3
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 139 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 2
Deutsche Lufthansa AG 121 2
British Airways - British Midland International 127 2
Panasonic Avionics Corporation - PAC 15 1
Ryanair 8 1
Iberia - Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal - Иберия 14 1
Deutsche Lufthansa AG - Brussels Airlines - SN Brussels Airlines - Sabena 8 1
Tiffany & Co 10 1
eBay Inc 1632 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
McDonald’s - Макдоналдс 218 1
Лента - Сеть розничной торговли 2304 1
Boeing 1021 1
Renault Groupe 164 1
Unilever - Юнилевер Русь 169 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Coca-Cola Company 260 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
IKEA - ИКЕА 163 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 142 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Авиапарк ТРЦ 50 1
EL AL Israel Airlines - Эль Аль 1 1
Frankfurt Airport - Flughafen Frankfurt am Main - Международный аэропорт Франкфурт - ИАТА: FRA, ИКАО: EDDF 8 1
Air China - Air China Cargo - авиакомпания 4 1
Smurfit-Stone Container 2 1
Korean Air - Корейские авиалинии 10 1
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13100 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 35 1
ATSB - Australian Transport Safety Bureau - Австралийское бюро транспортной безопасности 2 1
EASA - European Aviation Safety Agency - Европейское агентство по безопасности полетов 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 393 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74350 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7740 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2574 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29023 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9018 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32325 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34263 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8590 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23181 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5183 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8206 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13370 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13165 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5725 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22104 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25650 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3178 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2706 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17292 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7720 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25831 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 337 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17283 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2400 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8494 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58018 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16728 1
Электронный билет - e-ticket 174 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 785 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5334 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3219 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3116 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4386 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13727 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26271 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3495 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 529 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8258 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 715 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 6
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7436 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 441 1
Microsoft Office 4019 1
Samsung Galaxy Note 698 1
Samsung Galaxy 1006 1
Microsoft Outlook 1432 1
Apple iPhone 4 795 1
Microsoft Dynamics CRM 547 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
Microsoft Dynamics 1185 1
EA Origin 190 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Xiaomi Mi C - серия смартфонов 16 1
Xerox Digital Hub and Cloud Print 1 1
Xerox Campaigns on Demand 1 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 1
Amadeus ATC - Amadeus Ancillary Services - Amadeus ATC Refund - Amadeus ATC Shopper - Amadeus Ticket Changer 6 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-86 - советский четырёхдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолёт 8 1
IntelBroker 8 1
Fraser Paul - Фрейзер Пол 1 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Савватин Максим 65 1
Саяпина Елена 46 1
Хомутинников Леонид 9 1
Захаркина Ольга 24 1
Карась Сергей 12 1
Каушанский Александр 56 1
Clement Pascal - Клеман Паскаль 7 1
Савченков Алексей 2 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 10
Россия - РФ - Российская федерация 159247 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53665 5
Европа 24718 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46268 3
Франция - Французская Республика 8019 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18453 2
Норвегия - Королевство 1834 2
Германия - Федеративная Республика 12978 2
Индия - Bharat 5745 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 314 1
Израиль 2797 1
США - Нью-Йорк 3157 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 447 1
Россия - СФО - Новосибирск 4729 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2722 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1716 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 1
Южная Корея - Сеул 372 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 813 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1057 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 440 1
Австралия - Мельбурн 114 1
США - Аляска 244 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 91 1
США - Нью-Йорк - Бруклин 31 1
США - Южная Каролина 96 1
Франция - Тулуза 77 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5995 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2981 8
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 5
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1839 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7837 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5760 2
Пропавший без вести - Поиск пропавших людей 64 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5836 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10599 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7403 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11844 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3280 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1379 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1223 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3751 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 237 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20531 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26174 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5930 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 903 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2534 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3425 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1258 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55353 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1021 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3693 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51582 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17516 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6324 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7046 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1734 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2729 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 916 1
Усталость материала, металла - Испытания на усталостную прочность - Fatigue of materials 7 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 170 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 2
BleepingComputer - Издание 429 2
BreachForums 11 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
PhoneArena 74 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Quartz 25 1
InformationWeek 241 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
IDC - International Data Corporation 4952 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8443 1
Gartner - Гартнер 3626 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3783 1
Experian Hitwise - CheetahMail 6 1
HitWise 69 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423676, в очереди разбора - 727143.
Создано именных указателей - 191275.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240