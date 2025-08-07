Разделы

Tiffany & Co

07.08.2025 Хакеры украли данные пользователей Cisco.com 1
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 2
15.08.2012 Ограблен дом Стива Джобса 1
29.01.2008 В Японии выпустят платиновый мобильник по цене 65 тыс. евро 2
13.11.2007 Началось судебное разбирательство между eBay и Tiffany 1
10.09.2007 L'Oreal подала в суд на eBay из-за поддельной косметики 1
26.12.2006 Показам Yahoo помешал AJAX 2
23.06.2004 eBay раздает API для своих веб-сервисов всем желающим 2
17.01.2002 eBay: сувениры, связанные с разорившейся корпорацией Enron, сверхпопулярны 1

Microsoft Corporation 25053 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1544 1
Cisco Systems 5183 1
Amazon Inc - Amazon.com 3085 1
Yandex - Яндекс 8113 1
Apple Inc 12432 1
VK - Mail.ru Group 3507 1
Xerox 1147 1
Salesforce 443 1
Yahoo! 3702 1
Sharp Corporation 1043 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
Google LLC 12089 1
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 90 1
eBay Inc 1627 5
Walmart - Wal-Mart Stores 386 1
Газпром ПАО 1386 1
Adidas - Адидас 164 1
SoftBank Group 266 1
L’Oreal 58 1
Enron - Enrongate 122 1
LVMH Louis Vuitton 27 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 634 1
Гардиум - Патентно-адвокатское бюро 3 1
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 16 1
Модус сталь 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12534 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 501 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 365 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 271 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5678 1
Судебная власть - Judicial power 2370 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1036 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12711 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1724 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13176 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25251 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30441 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12796 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9134 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16505 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4444 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12065 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4741 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7317 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16782 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2209 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5269 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5207 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6603 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 903 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3735 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 601 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31312 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7655 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7345 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25514 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5021 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5365 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 581 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11932 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1197 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1738 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6200 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5644 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 191 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12697 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1130 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 893 1
Data monetization - Монетизация данных 1763 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3016 1
Apple iPad 3900 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5665 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 312 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 610 1
Apple iMac - Серия моноблоков 462 1
Myspace - социальная сеть 638 1
Яндекс.Пробки 66 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 1
3data MDK 11 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Купцова Елена 3 1
Беляева Елена 2 1
Зонов Александр 31 1
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52998 3
Россия - РФ - Российская федерация 153120 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45010 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13482 1
Япония 13437 1
Франция - Французская Республика 7943 1
Чехия - Чешская Республика 1327 1
Евразия - Евразийский континент 621 1
США - Калифорния 4729 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
Япония - Токио 1002 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7222 4
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53928 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6430 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5797 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9740 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1042 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5373 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5776 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5238 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4853 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1015 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 164 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6223 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14666 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 59 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7165 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3645 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50302 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8168 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31098 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17071 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6249 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6239 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8407 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1715 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1595 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1012 1
Металлы - Платина - Platinum 474 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2875 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2133 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3639 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 536 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 484 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1267 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 372 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 2
РИА Новости 963 1
BleepingComputer - Издание 392 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
News Corp - News Corporation 218 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
BreachForums 10 1
comScore 379 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
