Уничтожена первая штаб-квартира AMD, где компания провела 50 лет

На месте первой штаб-квартиры AMD, которую компания покинула в 2017 г., будет построен жилой комплекс. С этой целью здание было снесено. AMD арендовала эту штаб-квартиру почти полвека, со дня своего основания. Ее новый офис находится в другом городе — рядом со штаб-квартирой Intel.



Переезд AMD и его последствия

Первая штаб-квартира AMD, которую компания арендовала в течение 47 лет с момента своего основания, была снесена ради строительства жилого комплекса. На это обратили внимание пользователи ресурса Reddit — один из них выложил фотографию, где видно, что здания больше нет, а участок огорожен забором.

Снесенное здание находилось в городе Саннивейл, в штате Калифорния. В 2017 г. AMD решила перенести штаб-квартиру в Санта-Клару, которая находится в том же штате. Санта-Клара удобнее в стратегическом отношении — там расположены главные офисы Intel и других конкурентов AMD.

Некоторые пользователи Reddit одобрили переезд AMD, отметив, что врагов следует держать поблизости. Другие высказались в том духе, что новая штаб-квартира компании — это обычное офисное здание, в то время как старый офис, помимо исторической ценности, был легко узнаваем во всем мире благодаря круглой постройке на входе.

Однако следует учесть, что новая штаб-квартира площадью свыше 20 тыс. кв. м и высотой в шесть этажей была построена непосредственно перед тем, как AMD туда въехала. Это важно, так как к переезду компанию подтолкнуло и то, что коммуникации в старой штаб-квартире морально устарели, а их замена на более современные системы стоила дорого.

Что будет на месте снесенного офиса

Городские власти Саннивейла еще с 2006 г. рассматривали возможность снести старый офис AMD, чтобы построить на этом участке жилой комплекс. Собственником здания была компания W.P. Care, у которой AMD его арендовала. В итоге участок вместе со зданием были проданы за $175 млн компании Irvine Company, которая и занялась строительством жилого комплекса. Кстати, именно у Irvine Company AMD арендовала свою новую штаб-квартиру в Санта-Кларе.

Вот что осталось от первой штаб-квартиры AMD

Будущий жилой комплекс будет насчитывать 1076 единиц различного жилья, в том числе 136 домов на продажу, 651 квартир средней этажности и 289 квартир на сдачу в корпусах без лифтов. На некоторых участках застройка будет высокой плотности, на других — средней. Планируются дома в три и в пять этажей. Комплекс займет около 13,8 гектаров, авторы проекта также взвешивают возможность разбить поблизости парк на 2,6 гектара. В комплексе будет предусмотрена парковка на 1954 места.

Последние успехи AMD

Advanced Micro Devices (AMD) была основана в 1969 г. как производитель логических интегральных микросхем. В настоящий момент производит CPU, GPU, материнские платы и чипсеты. С 2009 г. не имеет собственного производства и пользуется мощностями таких компаний как GlobalFoundries, TSMC и других. По итогам 2018 г. выручка компании составила $6,48 млрд, а чистая прибыль — $337 млн, оба показателя демонстрировали рост.

Здание первой штаб-квартиры AMD было легко узнаваемо благодаря круглой постройке на входе

В 2017-2018 г. AMD совершила рывок после нескольких лет застоя, в считанные месяцы захватив часть рынка процессоров, в том числе и серверных, благодаря новым линейкам Ryzen, EPYC и ThreadRipper. В 2019 г. AMD продолжает теснить Intel благодаря процессорам начального уровня Ryzen 3000.

Так выглядит новая штаб-квартира AMD в Санта-Кларе

Кроме того, во втором квартале 2019 г. AMD впервые за пять лет удалось обойти Nvidia в сегменте графических ускорителей. При помощи видеокарты Radeon RX 5700 компания сумела нарастить долю рынка, в то время как Nvidia констатировала спад продаж. Следует отметить, что производством видеокарт AMD занялась лишь в 2006 г., выкупив основанную в 1985 г. компанию ATI, изначально работавшую в сегменте графических карт, за $5,6 млрд.