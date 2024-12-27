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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Михайлова Марина



27.12.2024 Более 80% сотрудников технологических компаний счастливы на работе 1
01.04.2024 В МТУСИ разрабатывают систему для автоматического создания персонализированных плейлистов 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 1
02.02.2021 Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля 1
13.09.2017 Apple Watch в России больше не считаются часами 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Михайлова Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 15 2
Apple Inc 12100 1
Citrix Systems 812 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Poly - Plantronics 136 1
Мегаплан 76 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 64 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
Calltouch - Колтач Солюшнс 20 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Право.ру 14 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
Умные платформы 1682 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 875 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iPad 3860 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 39 1
Росатом HCM HR Tech 3 1
Unlimited Production - eXpress.ms 20 1
Amazon Web Services - AWS Elastic Load Balancer 3 1
Халяпин Сергей 82 2
Кабаков Ярослав 59 2
Самойлова Елена 10 2
Солодарь Мария 2 2
Забава Артем 4 2
Богатова Галина 7 2
Ткачева Ирина 2 2
Тутаев Михаил 47 1
Верещагин Владимир 6 1
Иванов Григорий 4 1
Шкварина Анастасия 1 1
Махова Ольга 6 1
Волкова Ирина 6 1
Андриянов Юрий 1 1
Покровская Татьяна 1 1
Павлова Наталья 7 1
Литвин Семен 1 1
Шманев Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 2
Индонезия - Республика 957 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 150 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Налогообложение - Налог на прибыль 202 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 145 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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