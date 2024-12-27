Михайлова Марина
Михайлова Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Халяпин Сергей 82 2
|Кабаков Ярослав 59 2
|Самойлова Елена 10 2
|Солодарь Мария 2 2
|Забава Артем 4 2
|Богатова Галина 7 2
|Ткачева Ирина 2 2
|Тутаев Михаил 47 1
|Верещагин Владимир 6 1
|Иванов Григорий 4 1
|Шкварина Анастасия 1 1
|Махова Ольга 6 1
|Волкова Ирина 6 1
|Андриянов Юрий 1 1
|Покровская Татьяна 1 1
|Павлова Наталья 7 1
|Литвин Семен 1 1
|Шманев Антон 1 1
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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