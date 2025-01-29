Почти 50% ИТ-специалистов потратили на путь до «мидла» или «сеньора» менее пяти лет

Популярность ИТ-профессий, быстрый рост зарплатных предложений и агрессивная реклама курсов создали ложное впечатление, что путь в ИТ очень прост. Эксперты Calltouch провели исследование и выяснили, сколько времени, средств и сил нужно вложить в профессиональное развитие. Результаты показали, что у более трети опрошенных подъем по карьерной лестнице занял от трех до пяти лет, 28% не пришлось тратить деньги на обучение, каждый пятый потратил от 100 до 500 тыс. руб., 18% — от 50 до 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Calltouch.

В исследовании приняли участие 1120 ИТ-специалистов с грейдом middle и senior.

Больше трети ИТ-специалистов (37%) с грейдом middle или senior сказали, что путь занял от трех до пяти лет. Каждый пятый потратил на рост шесть-семь лет, 18% — семь-десять лет. У 13% профессиональное развитие заняло более 10 лет работы. Однако 12% опрошенных рассказали, что для профессионального роста им потребовалось менее двух лет.

Подавляющее большинство айтишников продолжают учиться после окончания университета, проходят курсы и сертификации. Больше 2/3 опрошенных (72%) прошли до пяти дополнительных обучающих программ, чтобы повысить квалификацию. Около 12% всему учатся на практике, во время работы, и им не нужно дополнительное образование. Часть участников исследования придерживается другого мнения. Так, 7% прошли более 10 курсов, 9% учатся постоянно и не считают количество пройденных курсов.

«Мы в Calltouch понимаем, что каждый карьерный трек индивидуален, делаем все, чтобы наши сотрудники имели четкий план для роста в компании. Если каждый член команды мотивирован и понимает свой карьерный путь в краткосрочной и долгосрочной перспективе, это неизбежно дает плоды. Так, очень часто наши разработчики становятся руководителями групп. Например, ведущий программист за год вырос до тимлида. Специалисты из технической поддержки переходят в разработку и дорастают до высокого грейда», — сказала Марина Михайлова, руководитель HR-направления Calltouch.

Почти треть респондентов (28%) учились в университете и проходили курсы бесплатно или за счет работодателя. До 50 тыс. руб. заплатили за обучение 8% опрошенных. У 18% затраты на обучение составили от 50 до 100 тыс. руб., у 20% — от 100 до 500 тыс. руб. От 1 до 2 млн руб. вложили в свое обучение и повышение квалификации 12% специалистов, 9% — около 500 тыс. руб. А 5% вообще сказали, что они совсем не учились по специальности.

По мнению опытных ИТ-специалистов, самый трудный шаг в профессиональном развитии — переходить от простых задач к более сложным. Так считают 48% опрошенных. Каждому четвертому было непросто закрепиться на первом месте работы. Среди других вызовов — освоение продуктового мышления (23%), английского языка (22%), управления людьми (17%). У интровертов возникают сложности в общении (15%). Еще 8% с трудом подстраиваются под рабочий график. Столько же считают основной сложностью в своем профессиональном росте обучение в вузе.

«Мы проводим тренинги, воркшопы и обмен опытом внутри команд, команда учится друг у друга и может свободно обращаться за советом к руководителям. Особое внимание уделяем развитию soft skills — через проект корпоративного коучинга, созданного совместно с ВШЭ, сотрудники учатся управлять стрессом, повышать мотивацию и находить баланс между профессиональной и личной жизнью. Кроме того, у нас есть доступ к внутренней базе знаний, онлайн-курсам и библиотеке. Это позволяет каждому сотруднику развиваться в своем темпе, одновременно применяя новые знания в реальных проектах. Мы создаем условия, где люди могут пробовать себя в разных ролях, развивать как технические, так и управленческие навыки», — сказала Марина Михайлова, руководитель HR-направления Calltouch.

Почти 60% участников исследования считают, что приоритетом для разработчиков с грейдом senior является владение языками программирования. В набор необходимых для топ-специалиста софт скилов вошли: аналитические навыки (65%), умение быстро принимать решения (57%), гибкость и адаптивность (47%), управленческие навыки (43%), умение вести переговоры (40%), тайм-менеджмент (28%).

Более половины опрошенных (53%) верит в большое будущее ИТ-разработки. Каждый пятый предостерегает начинающих специалистов, что на пути много сложностей, но тем не менее советует молодежи идти в ИТ. Для 15% работа разработчика не хуже и не лучше других. А 10% уверены, что для работы над разработкой ИТ-решений надо иметь особый талант. Только 2% респондентов сказали, что не посоветовали бы молодым людям идти в профессию, так как она очень тяжелая.