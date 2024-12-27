Более 80% сотрудников технологических компаний счастливы на работе

Эксперты платформы омниканального маркетинга Calltouch провели опрос среди сотрудников ИT-компаний и выяснили, чувствуют ли они себя счастливыми на рабочем месте и от чего зависит их счастье. В исследовании приняли участие 2 325 человек, работающих в ИT-компаниях и телекоме. Об этом CNews сообщили представители Calltouch

Большинство сотрудников ИT-компаний (85%) чувствуют себя счастливыми на работе. Так, 28% респондентов сказали, что они счастливы и вовлечены в рабочий процесс. Чуть меньше (22%) испытывают счастье время от времени. Для 15% опрошенных оно не имеет ничего общего с работой. Люди чувствуют себя хорошо без микроменеджмента (15%), их делают счастливыми хороший коллектив (13%) и время для себя (7%).

Адекватное руководство — главный фактор счастливого пребывания на работе для подавляющего большинства сотрудников в ИT (73%). Больше половины довольны значимостью своей работы (57%). Для многих важны отношения в коллективе: поддержка команды (53%), дружба и развлечения с коллегами (47%). Еще 40% оценили обучение за счет компании, а 38% — возможность роста.

Кроме того, большинство сотрудников ИT-компаний радуют мелочи на работе: украшенный офис и атмосфера на праздники (55%), корпоративы и пикники (47%), креативный мерч и сюрпризы от коллег (по 33%), пятничные посиделки с командой (27%).

По мнению 42% опрошенных работников ИT-компаний, быть счастливым можно в любой компании, где есть профессиональная команда и понятные цели. Для 22% обязательно соблюдение work-life balance. Каждый пятый уверен, что больше шансов быть счастливыми у сотрудников крупных компаний из-за разнообразия возможностей для развития. Противоположного мнения придерживаются 8%, для них лучший вариант — небольшие компании без жестких регламентов. По 2% опрошенных считают, что счастье приносит работа в стартапах и независимых проектных командах.

«Чтобы бизнес двигался вперед, нужна крутая команда, особенно в технологической сфере, где экспертиза и опыт копятся годами. Но, конечно, важен не только профессионализм, но и атмосфера, которая держит людей в компании и мотивирует расти вместе. Наше исследование показало, что для почти половины сотрудников в ИT ключевое — это сильная команда и понятные цели. Каждый пятый хочет чувствовать, что он в деле, что его работа имеет значение. В Calltouch мы ставим четкие и амбициозные цели, каждый понимает, что нужно делать, чтобы результат был на высоте. Мы создаем условия для роста: это обучение, обмен опытом и поддержка. В нашем коллективе не просто работают — мы помогаем друг другу и всегда можем рассчитывать на лидеров и всю команду», — сказала Марина Михайлова, руководитель HR-направления, Calltouch.

В прошлом году дефицит ИT-специалистов оценивался примерно в 500–700 тысяч человек, и Минцифры создало условия для роста кадровой базы отрасли. По результатам II квартала 2024 года численность занятых в ИT-секторе составила 977 тысяч человек (+12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В отрасль пришло более 100 тысяч человек. ИT — одна из самых передовых и востребованных отраслей, создает необходимую инфраструктуру для развития экономики, а ее вклад в ВВП составляет почти 2%. Для аккредитованных ИT-компаний существуют льготы: снижен налог на прибыль, страховые взносы за сотрудников. Для сотрудников действуют льготная ипотека, отсрочка от армии и мобилизации. ИT-компании создают для команд максимально привлекательные условия работы.