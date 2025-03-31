В идеальном коллективе должно быть право на ошибку: так считают 36% работающих россиян

Дефицит кадров наблюдается во многих отраслях и требует от работодателей новых подходов к поиску и удержанию специалистов. Эксперты платформы омниканального маркетинга Calltouch провели исследование и выяснили, какое значение для людей имеют эмпатия и поддержка коллектива. Результаты опроса показали, что каждому третьему важны доверительные отношения с коллегами, а 24% эмпатия со стороны коллег помогает справляться со стрессом. Исследование проведено в марте 2025 г., в нем приняли участие 2250 человек, работающих в компаниях в крупных городах России. Об этом CNews сообщили представители Calltouch.

Подавляющее большинство опрошенных людей эмоционально вовлечены в работу и свой коллектив. Так, 40% высказывают коллегам слова поддержки, а при необходимости помогают решать рабочие задачи. Практически каждый третий (28%) участвует в адаптации новых сотрудников. Многие открыто проявляют свои эмоции: треть сотрудников (30%) делится с коллегами положительными чувствами, а 23% бурно реагируют, если что-то идет не по плану. Каждый четвертый делится переживаниями только с коллегами-друзьями. Однако 25% опрошенных считают, что эмоции на работе неуместны, а 23% призывают оставлять их вне офиса.

Согласно исследованию Calltouch, у каждого пятого сотрудника (22%) комфортные и дружеские отношениях с коллективом. Чуть меньше (21%) чувствуют себя спокойно и доверяют коллегам. Каждый десятый (11%) ощущает поддержку. Еще 19% не испытывают по отношению к работе в коллективе никаких чувств. Почти у трети опрошенных есть негативные эмоции: 10% устали от токсичности, 9% испытывают раздражение, 8% — неуверенность и тревогу.

Эмоциональное состояние сотрудников влияет на коллектив и результаты работы. Оценить, как чувствуют себя люди на работе, насколько они довольны условиями труда, отношениями с коллегами, руководству помогает индекс удовлетворенности сотрудников.

«Регулярные замеры индекса удовлетворенности сотрудников дают информацию о том, насколько они комфортно себя чувствуют в коллективе. В счастливых командах люди инициативнее подходят к решению задач. В Calltouch индекс удовлетворенности сотрудников составляет 70, а в среднем по рынку этот показатель — 35», — сказала Марина Михайлова, руководитель HR-направления Calltouch.

В идеальном коллективе должно быть не страшно ошибиться, а отношения с коллегами должны строиться на доверии — так считают 36% опрошенных. Также среди важных составляющих — индивидуальный подход руководства к каждому человеку (28%) и готовность выслушать (26%). Не хотят терпеть эмоциональные срывы начальника 27% респондентов. Поддержка и внимание к новичкам имеют значение для 13%. А 15% мечтают о возможности просто поболтать с коллегами.

«Эффективную работу в команде нельзя построить без взаимопомощи и открытости. Наши люди понимают, что нужно сделать, чтобы добиться результата, заработать, построить карьеру. Каждый сотрудник может обратиться за помощью к коллегам, руководству, получить обратную связь. Мы приветствуем инициативу и ценим мнение каждого человека. Благодаря этим принципам каждый сотрудник ощущает себя неотъемлемой частью компании, ее ценностей и успехов. Это помогает снизить текучку кадров и привлекать таланты в компанию. Мы всецело заботимся о благополучии сотрудников: у них есть бесплатный доступ к онлайн-консультациям с психологами и коучами, корпоративной библиотеке Alpina Digital с профильной литературой и подкастам. Совместный с ВШЭ проект корпоративного коучинга помогает находить баланс между профессиональной и личной жизнью», — отметила Марина Михайлова.

Люди высоко ценят эмпатию и поддержку в коллективе, считают их необходимыми. Опрошенные говорят, что поддержка облегчает работу (38%), помогает эффективно решать сложные задачи (24%). Каждому пятому — бороться со стрессом. Чуть меньше работающих людей (18%) уверены, что нужно поддерживать новичков, помогать им быстрее адаптироваться в коллективе. По мнению 9% респондентов, взаимная поддержка удерживает людей в компании. Однако 22% не нуждаются в понимании и поддержке на работе.

В ИТ-сфере наем сотрудников имеет свою специфику. По данным SuperJob, в 2024 г. количество вакансий для ИТ-специалистов выросло на 9%. При этом наибольший спрос — на сотрудников с опытом. Перед работодателями стоит задача не только найти специалистов, но и удержать их. Атмосфера взаимопомощи и поддержки в коллективе — один из эффективных способов сплотить команду и повысить уровень удовлетворенности сотрудников.