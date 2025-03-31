Разделы

Бизнес Кадры
|

В идеальном коллективе должно быть право на ошибку: так считают 36% работающих россиян

Дефицит кадров наблюдается во многих отраслях и требует от работодателей новых подходов к поиску и удержанию специалистов. Эксперты платформы омниканального маркетинга Calltouch провели исследование и выяснили, какое значение для людей имеют эмпатия и поддержка коллектива. Результаты опроса показали, что каждому третьему важны доверительные отношения с коллегами, а 24% эмпатия со стороны коллег помогает справляться со стрессом. Исследование проведено в марте 2025 г., в нем приняли участие 2250 человек, работающих в компаниях в крупных городах России. Об этом CNews сообщили представители Calltouch.

Подавляющее большинство опрошенных людей эмоционально вовлечены в работу и свой коллектив. Так, 40% высказывают коллегам слова поддержки, а при необходимости помогают решать рабочие задачи. Практически каждый третий (28%) участвует в адаптации новых сотрудников. Многие открыто проявляют свои эмоции: треть сотрудников (30%) делится с коллегами положительными чувствами, а 23% бурно реагируют, если что-то идет не по плану. Каждый четвертый делится переживаниями только с коллегами-друзьями. Однако 25% опрошенных считают, что эмоции на работе неуместны, а 23% призывают оставлять их вне офиса.

Согласно исследованию Calltouch, у каждого пятого сотрудника (22%) комфортные и дружеские отношениях с коллективом. Чуть меньше (21%) чувствуют себя спокойно и доверяют коллегам. Каждый десятый (11%) ощущает поддержку. Еще 19% не испытывают по отношению к работе в коллективе никаких чувств. Почти у трети опрошенных есть негативные эмоции: 10% устали от токсичности, 9% испытывают раздражение, 8% — неуверенность и тревогу.

Эмоциональное состояние сотрудников влияет на коллектив и результаты работы. Оценить, как чувствуют себя люди на работе, насколько они довольны условиями труда, отношениями с коллегами, руководству помогает индекс удовлетворенности сотрудников.

«Регулярные замеры индекса удовлетворенности сотрудников дают информацию о том, насколько они комфортно себя чувствуют в коллективе. В счастливых командах люди инициативнее подходят к решению задач. В Calltouch индекс удовлетворенности сотрудников составляет 70, а в среднем по рынку этот показатель — 35», — сказала Марина Михайлова, руководитель HR-направления Calltouch.

В идеальном коллективе должно быть не страшно ошибиться, а отношения с коллегами должны строиться на доверии — так считают 36% опрошенных. Также среди важных составляющих — индивидуальный подход руководства к каждому человеку (28%) и готовность выслушать (26%). Не хотят терпеть эмоциональные срывы начальника 27% респондентов. Поддержка и внимание к новичкам имеют значение для 13%. А 15% мечтают о возможности просто поболтать с коллегами.

«Эффективную работу в команде нельзя построить без взаимопомощи и открытости. Наши люди понимают, что нужно сделать, чтобы добиться результата, заработать, построить карьеру. Каждый сотрудник может обратиться за помощью к коллегам, руководству, получить обратную связь. Мы приветствуем инициативу и ценим мнение каждого человека. Благодаря этим принципам каждый сотрудник ощущает себя неотъемлемой частью компании, ее ценностей и успехов. Это помогает снизить текучку кадров и привлекать таланты в компанию. Мы всецело заботимся о благополучии сотрудников: у них есть бесплатный доступ к онлайн-консультациям с психологами и коучами, корпоративной библиотеке Alpina Digital с профильной литературой и подкастам. Совместный с ВШЭ проект корпоративного коучинга помогает находить баланс между профессиональной и личной жизнью», — отметила Марина Михайлова.

Люди высоко ценят эмпатию и поддержку в коллективе, считают их необходимыми. Опрошенные говорят, что поддержка облегчает работу (38%), помогает эффективно решать сложные задачи (24%). Каждому пятому — бороться со стрессом. Чуть меньше работающих людей (18%) уверены, что нужно поддерживать новичков, помогать им быстрее адаптироваться в коллективе. По мнению 9% респондентов, взаимная поддержка удерживает людей в компании. Однако 22% не нуждаются в понимании и поддержке на работе.

В ИТ-сфере наем сотрудников имеет свою специфику. По данным SuperJob, в 2024 г. количество вакансий для ИТ-специалистов выросло на 9%. При этом наибольший спрос — на сотрудников с опытом. Перед работодателями стоит задача не только найти специалистов, но и удержать их. Атмосфера взаимопомощи и поддержки в коллективе — один из эффективных способов сплотить команду и повысить уровень удовлетворенности сотрудников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР

Российские власти предложили две формы поиска уязвимостей, чтобы легализовать «белых хакеров»

Суд не может вынести приговор создателю Chronopay. Судье поступили угрозы

IBM бежит из США. Компания увольняет американцев, нанимает индийцев и может перенести штаб-квартиру в Индию

Хакеры из дерзкой группировки Hellсat стали жертвами собственных троянов-инфостилеров

Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано»

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153