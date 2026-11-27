Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM i-Fi на 10 гаджетов на расстояние до 10 м. А вот при попытке объединить устройство в пару с роутером происходит конфликт точек доступа, из-за чего оно перестает работать, так что это не лучшая идея. 4G-модем работает с SIM-картами всех операторов связи, может подключаться к сетям 3G и 4G и обеспечивать скорость передачи данных до 150 Мбит/с. Для усиления сигнала в разъем TS9 на корпусе уст