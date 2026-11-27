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Сетевое оборудование Router LTE Роутер LTE Router 4G Роутер 4G Модем 4G LTE-маршрутизатор
СОБЫТИЯ
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|27.11.2026
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Microdrive: спрос на российские 4G-роутеры растёт вопреки ограничениям мобильного интернета
зов уличных 4G-роутеров выросло на 114% относительно аналогичного периода прошлого года. Компактные 4G-роутеры показали рост на 21%, а встраиваемые OEM-решения — на 35%. Примечательно, что особ
|26.10.2026
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Eltex представил маршрутизатор ESR-15R-4G с двумя независимыми LTE-модемами
го на случай аварии на основной линии. Ключевая особенность ESR-15R-4G – два независимых встроенных 4G-модема. Для управления подключениями используется технология MultiWAN, которая отслеживает
|26.07.2022
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Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM
i-Fi на 10 гаджетов на расстояние до 10 м. А вот при попытке объединить устройство в пару с роутером происходит конфликт точек доступа, из-за чего оно перестает работать, так что это не лучшая идея. 4G-модем работает с SIM-картами всех операторов связи, может подключаться к сетям 3G и 4G и обеспечивать скорость передачи данных до 150 Мбит/с. Для усиления сигнала в разъем TS9 на корпусе уст
|17.05.2021
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Zyxel представила LTE-роутеры для дач, коттеджей и отдыха на природе. Фото
На территории России и СНГ в продажу поступили LTE-роутеры Zyxel Networks: уличный LTE7480, комнатный LTE5388 и карманный LTE2566. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Zyxel Россия». Устройства способны обеспечивать домохозяйство интернет
|29.10.2020
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TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V
G Wi-Fi-роутера Alcatel LINKZONE MW45V – нового устройства для обеспечения стабильного высокоскоростного доступа к интернету практически из любой удобной точки для широкого круга пользователей. Новый 4G Wi-Fi-роутер дополняет линейку сетевых решений Alcatel на платформе Qualcomm, которые были представлены в августе этого года: интернет-центр Alcatel LINKHUB HH71V1 и 4G USB-модем Alcatel LIN
|01.05.2020
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Лучшие 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM
Почему бы просто не купить на дачу 4G-модем или не обойтись мобильным интернетом в смартфоне, раздавая его при необходимости? Де
|14.08.2019
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В 4G-роутерах найдены серьезные «дыры». Исправят не все
Узок их круг Эксперты по безопасности обнаружили целый ряд уязвимостей в 4G-роутерах. Некоторые из них позволяют захватывать контроль над устройствами полностью. Уязв
|13.06.2017
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Власти обвиняют МТС, «Мегафон» и «Билайн» в одновременном многократном росте цен на 4G-модемы
ФАС разберется с ценами на 4G-модемы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла к рассмотрению дело, которое ранее было возбуждено территориальным управлением службы по Ярославской области в отношении трех крупнейш
|06.05.2014
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«ВымпелКом» начал продажи 4G-роутеров «Билайн В880» по всей России
Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») сообщила о старте продаж 4G-роутеров «Билайн В880» по всей России. Новое устройство позволяет предприятиям организоват
Сетевое оборудование и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартынов Владислав 115 6
|Свердлов Денис 201 5
|Никифоров Николай 1143 3
|Адоньев Сергей 36 3
|Медведев Дмитрий 1667 3
|Авдолян Альберт 32 3
|Рейман Леонид 1066 2
|Шведов Александр 51 2
|Танюхин Дмитрий 26 2
|Майстренко Игорь 46 2
|Василевский Андрей 20 2
|Черкасов Дмитрий 46 2
|Лаптев Максим 20 2
|Курилов Дмитрий 11 2
|Рукавишникова Мария 24 2
|Белинский Антон 5 2
|Барков Алексей 38 2
|Торгов Игорь 42 2
|Анашкин Иван 10 2
|Сметанкин Игорь 8 2
|Магомедов Зиявутдин 8 2
|Salvatori Enrico - Сальватори Энрико 5 2
|Шляхов Егор 2 2
|Хрупалов Илья 2 1
|Арапов Антон 4 1
|Хертек Экер 31 1
|Young Anthony - Янг Антони 1 1
|Фатеев Дмитрий 1 1
|Sharma Mukul - Шарма Мукул 4 1
|Chan Mary - Чен Мэри 2 1
|Миллер Владимир 1 1
|Путин Владимир 3498 1
|Водясов Алексей 222 1
|Хасьянова Гульнара 156 1
|Дубин Михаил 50 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Осеевский Михаил 359 1
|Шадаев Максут 1255 1
|Жаров Александр 182 1
|Иванов Олег 162 1
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