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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200564
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Кожемяко Олег

СОБЫТИЯ


04.09.2026 Во Владивостоке открылся кампус «Школы 21» 1
17.04.2020 Уволен региональный ИТ-министр, отвечавший за электронные пропуска 2
01.08.2018 Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония 1
02.07.2010 Все теплоснабжающие предприятия Амурской области оснастят системами учета 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Кожемяко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9710 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 412 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5014 1
Альфа-Банк - Альфа-Лаборатория - Электронный бизнес 19 1
Ростелеком 10998 1
Альфа-Банк 1985 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 34 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5002 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1767 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26547 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1595 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18148 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54315 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9347 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9819 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11882 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29798 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 759 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23049 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10785 1
Пропускная способность - Bandwidth 1920 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7404 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 481 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Осеевский Михаил 350 1
Максимчук Сергей 2 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 263 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1459 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3217 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1088 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1105 1
Россия - ДФО - Амурская область 968 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир - Шикотан 112 1
Тихий океан - Охотское море 83 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Курильский район - Южно-Курильск 25 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильск 24 1
Россия - Рощино 28 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 58 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Сахалин 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 167256 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1242 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47804 1
Япония 13824 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3148 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58046 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4446 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 661 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11407 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2312 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10935 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34011 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1896 1
Восток-Медиа 5 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 158 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1509 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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