Индексная книга (каталог) CNews*
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Кожемяко Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Кожемяко Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM - International Business Machines Corp 9710 1
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 412 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5014 1
|Альфа-Банк - Альфа-Лаборатория - Электронный бизнес 19 1
|Ростелеком 10998 1
|Альфа-Банк 1985 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
|Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 34 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 1
|Microsoft Windows BitLocker 942 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Максимчук Сергей 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.