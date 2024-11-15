«Яндекс Путешествия» назвали 5 зарубежных направлений, где в ноябре еще тепло

Осень подходит к концу, а с ней и последние теплые дни. Для тех, кто мечтает сбежать от холодов и насладиться солнечными лучами, «Яндекс Путешествия» подготовили список безвизовых направлений, чтобы продлить лето и открыть для себя что-то новое. Об этом CNews сообщили представители Янд«»екса.

Доха, Катар

Доха — это город, где сплетаются современность и традиции. Средняя температура днем в Дохе в ноябре составляет около +30°C. Здесь вы можете прогуляться по набережной Корниш вдоль Персидского залива и насладиться уникальной архитектурой. Самой интеллектуальной достопримечательностью считается Музей исламского искусства, а самой колоритной – базар Сук Вакиф с его специями, сувенирами и тканями.

В среднем шесть ночей (18-24 ноября) в двухместном номере одного из отелей Дохи обойдется в 34 тыс. руб. При этом средняя стоимость перелета для одного из России в Доху составляет от 81 тыс. руб.

Пунта-Кана, Доминиканская Республика

Пунта-Кана — тропический рай на восточном побережье Доминиканской Республики, который славится белоснежными пляжами и кристальными водами Карибского моря. Средняя температура днем в Пунта-Кана в ноябре составляет около +29°C. На этом курорте вы можете попробовать себя в гольфе, а также разных видах водного спорта: сноркелинг, серфинг, кайтсерфинг и дайвинг.

В среднем шесть ночей (18-24 ноября) в двухместном номере одного из отелей Дохи обойдется в 139 тыс. руб. При этом средняя стоимость перелета для одного из России в Пунта-Кана составляет 130 тыс. руб.

Марракеш, Марокко

Марракеш — это бывшая столица и самый посещаемый город Марокко. Средняя температура днем в Марракеше в ноябре составляет около +23°C. Главные достопримечательности города включают Дворец Бахия с его красивыми садами, старинную медину Марракеша с ее пряностями и яркими рынками, а также Медресе Али-бен-Юсеф, известное своей архитектурой.

В среднем шесть ночей (18-24 ноября) в двухместном номере одного из трехзвездочных отелей Дохи обойдется в 50 тыс. руб. При этом средняя стоимость перелета для одного из России в Марракеш составляет 76 тыс. руб.

Ереван, Армения

Ереван — один из самых древних городов мира. Средняя температура днем в Ереване в ноябре составляет около +12°C. Одной из главных достопримечательностей является Площадь Республики с ее величественными зданиями и фонтанами. Чтобы вдохновиться старой архитектурой города, можно посетить храм Гарни. В Ереване также много музеев, например, Музей современного искусства и Музей истории Армении, где можно узнать больше о культуре страны.

В среднем шесть ночей (18-24 ноября) в двухместном номере одного из отелей Дохи обойдется в 32 тыс. руб. При этом средняя стоимость перелета для одного из России в Доху составляет 25 тыс. руб.

Баку, Азербайджан

Баку является самым большим городом Кавказа и крупнейшим портом на Каспийском море. Средняя температура в Баку днем в ноябре составляет около +14°C. Здесь можно прогуляться по историческому Старому городу (Ичери-Шехер), где расположены знаменитые Девичья башня и Дворец Ширваншахов. Прогулка по Набережной Баку подарит вид на Каспийское море и Пламенные башни.

В среднем шесть ночей (18-24 ноября) в двухместном номере одного из отелей Баку обойдется в 232 тыс. руб. При этом средняя стоимость перелета для одного из России в Баку составляет 26 тыс. руб.