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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173458
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Марокко Марракеш



23.04.2025 Netline и Netvision представили высокотехнологичные разработки на выставке GITEX Africa 1
15.11.2024 «Яндекс Путешествия» назвали 5 зарубежных направлений, где в ноябре еще тепло 3
24.04.2017 Сын депутата Госдумы получил рекордный тюремный срок за хакерство 1
26.08.2016 Сыну депутата Госдумы грозит 34 года тюрьмы за хакерство и мошенничество 1
08.07.2014 Депутат Госдумы: «Я сомневаюсь, что мой сын - хакер» 1
05.06.2007 Новое в ИКТ- законодательстве России: май 2007 1
09.02.2001 Motorola подписала контракт с Maroc Telecom на замену оборудования в сети GSM-cвязи 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Марокко и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3504 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 566 1
Motorola Inc 1148 1
Phoenix Zoo 3 2
Почта России ПАО 2148 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1549 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 52 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Судебная власть - Judicial power 2331 1
ЛДПР 107 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6352 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12918 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5244 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12933 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1065 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 519 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14061 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2942 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6919 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7504 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10329 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14572 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7894 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5311 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1510 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4477 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3915 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2600 1
Стандартизация - Standardization 2163 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7030 1
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2266 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8795 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 85 1
Селезнев Валерий 11 3
Селезнев Роман 9 3
Путин Владимир 3229 1
Валяева Елизавета 72 1
Jones Richard - Джонс Ричард 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 5
Марокко - Королевство 210 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 3
США - Колумбия - Вашингтон 1399 3
США - Вашингтон - Сиэтл 400 3
США - Айдахо 65 3
США - Гуам - Марианские острова 41 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 2
Украина 7654 2
США - Аризона 522 2
США - Нью-Йорк - Манхэттен 120 2
Мальдивы - Мальдивская Республика 69 2
США - Мэриленд 292 2
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2977 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 1
Испания - Королевство 3732 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 839 1
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Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 457 1
Армения - Республика 2313 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1043 1
Индийский океан - Персидский залив 211 1
Армения - Ереван 203 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 319 1
Доминикана - Доминиканская Республика 72 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 90 1
Катар - Доха 7 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5129 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7053 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 2
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7865 2
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Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 106 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11081 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2935 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1100 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1734 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6453 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2733 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8701 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1471 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8175 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4454 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4211 1
Английский язык 6720 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10120 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 253 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5993 1
NYT - The New York Times 1063 1
Bloomberg 1313 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 336 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи 1 1
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