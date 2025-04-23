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Марокко Марракеш
Марокко и организации, системы, технологии, персоны:
|Lenovo Motorola 3504 1
|Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 566 1
|Motorola Inc 1148 1
|Phoenix Zoo 3 2
|Почта России ПАО 2148 1
|Селезнев Валерий 11 3
|Селезнев Роман 9 3
|Путин Владимир 3229 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Jones Richard - Джонс Ричард 3 1
|NYT - The New York Times 1063 1
|Bloomberg 1313 1
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