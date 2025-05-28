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Евдокимов Михаил


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Студент НГУ разработал систему мониторинга жизненных показателей и двигательной активности для людей с ограничениями здоровья 1
01.10.2007 СМИ и безопасность дорожного движения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Евдокимов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1053 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 87 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3361 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3421 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6075 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1408 1
Единая Россия - Политическая партия 300 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1507 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 388 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4677 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3814 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9398 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68049 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11737 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20647 1
Фрадков Михаил 160 1
Леонов Кирилл 13 1
Грызлов Борис 32 1
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Чекалин Александр 5 1
Морозов Олег 22 1
Белозеров Олег 29 1
Черногоров Александр 1 1
Чилингаров Артур 8 1
Загидуллов Марат 3 1
Володин Владимир 3 1
Пехтин Владимир 7 1
Элькин Григорий 15 1
Катренко Владимир 8 1
Щербинский Олег 1 1
Путин Владимир 3240 1
Левитин Игорь 35 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 340 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 417 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 774 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3088 1
Европа 24385 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1333 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 133 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 911 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1054 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2541 1
ЖКХ - Бытовые услуги - Служба быта 16 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8226 1
ФЦП Повышение безопасности дорожного движения - Федеральная целевая программа 33 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2183 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5325 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5718 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7936 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4132 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10186 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19214 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 402 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7093 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2898 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 838 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52568 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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