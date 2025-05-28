Получите все материалы CNews по ключевому слову
Евдокимов Михаил
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|Студент НГУ разработал систему мониторинга жизненных показателей и двигательной активности для людей с ограничениями здоровья 1
|01.10.2007
|СМИ и безопасность дорожного движения 1
Евдокимов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
|Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
|Фрадков Михаил 160 1
|Леонов Кирилл 13 1
|Грызлов Борис 32 1
|Нургалиев Рашид 26 1
|Чекалин Александр 5 1
|Морозов Олег 22 1
|Белозеров Олег 29 1
|Черногоров Александр 1 1
|Чилингаров Артур 8 1
|Загидуллов Марат 3 1
|Володин Владимир 3 1
|Пехтин Владимир 7 1
|Элькин Григорий 15 1
|Катренко Владимир 8 1
|Щербинский Олег 1 1
|Путин Владимир 3240 1
|Левитин Игорь 35 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.