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Володин Владимир
|18.03.2025
|В России получили материал для изготовления элементов памяти нового поколения 1
|18.03.2025
|Ученые НГУ разрабатывают новые материалы для создания элементов памяти будущего 1
|01.10.2007
|СМИ и безопасность дорожного движения 1
Володин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
|Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 485 1
|Леонов Кирилл 13 1
|Элькин Григорий 15 1
|Грызлов Борис 32 1
|Нургалиев Рашид 26 1
|Чекалин Александр 5 1
|Морозов Олег 22 1
|Левитин Игорь 35 1
|Евдокимов Михаил 1 1
|Чилингаров Артур 8 1
|Загидуллов Марат 3 1
|Пехтин Владимир 7 1
|Черногоров Александр 1 1
|Щербинский Олег 1 1
|Белозеров Олег 28 1
|Путин Владимир 3205 1
|Катренко Владимир 8 1
|Фрадков Михаил 160 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
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