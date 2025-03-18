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Володин Владимир


18.03.2025 В России получили материал для изготовления элементов памяти нового поколения 1
18.03.2025 Ученые НГУ разрабатывают новые материалы для создания элементов памяти будущего 1
01.10.2007 СМИ и безопасность дорожного движения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Володин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 485 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 82 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3372 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6002 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11515 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 1
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Пехтин Владимир 7 1
Черногоров Александр 1 1
Щербинский Олег 1 1
Белозеров Олег 28 1
Путин Владимир 3205 1
Катренко Владимир 8 1
Фрадков Михаил 160 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1024 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3011 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 758 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 1
Европа 21840 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 131 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1306 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 334 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 407 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 881 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10041 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 891 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 1
ЖКХ - Бытовые услуги - Служба быта 15 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8125 1
ФЦП Повышение безопасности дорожного движения - Федеральная целевая программа 32 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6980 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 396 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 307 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5472 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7692 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5217 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2856 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4039 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2149 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 827 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 208 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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