«Сиссофт» поможет российским компаниям заменить Microsoft Visio графическим редактором «Автограф»

«Сиссофт» предложит клиентам универсальный редактор инженерной и деловой векторной графики «Автограф» группы компаний «Имсат». Продукт поможет заменить российским компаниям программное обеспечение Visio корпорации Microsoft.

«Автограф» — многофункциональный инструмент для инженерной и деловой графики, создания и редактирования чертежей разной сложности. Решение работает как на зарубежных операционных системах Windows и MacOS, так и на отечественных ОС: «Роса», «Ред ОС», Astra Linux и «Альт». Графический редактор входит в Единый реестр российского программного обеспечения. «Автограф» полностью заменяет функциональность MS Visio и работает с файлами формата VSD и VSDX.

Программа помогает разрабатывать схемы и чертежи, полностью соответствующие всем отраслевым стандартам и требованиям регуляторов. «Имсат» развивает свой продукт более 15 лет. «Автограф» является графическим ядром САПР, на базе которого реализована полноценная система технического документооборота одной из крупнейших компаний России.

«”Автограф” — наиболее полнофункциональная кроссплатформенная замена MS Visio. Компании находятся в поиске отечественного решения, и продукт от Имсат не уступает по характеристикам — более того, имеет расширенный набор сервисов по сравнению с зарубежным аналогом от Microsoft. Мы готовы оказать консультационную поддержку, взять на себя интеграцию, обучение и обеспечить бесшовный переход на новое решение», — отметил Тайфур Касеев, менеджер по развитию бизнеса «Сиссофт».

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение

«”Сиссофт” хорошо знают на рынке. У компании накоплена большая техническая экспертиза и обширная база лояльных клиентов. Благодаря нашему сотрудничеству мы сможем предложить им качественный и удобный аналог MS Visio с возможностью доработки решения под конкретные нужды заказчика», — отметил руководитель департамента импортозамещения группы компаний «Имсат» Петр Василенко.

«Сиссофт» является партнером «Имсат» с 2019 г. Группа компаний «Имсат» — российский разработчик аппаратно-программных комплексов для промышленности и программного обеспечения для проектирования технической документации. Компания была основана в 1991 г. Флагманским продуктом компании графический редактор «Автограф».