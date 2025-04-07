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Зобнин Алексей
Зобнин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Naumen - Наумен 636 4
|Minervasoft - Пантеон Ай 3 1
|Эвотор - Evotor 187 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2115 3
|NanduQ - Qiwi 997 1
|Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
|Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
|Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3386 1
|Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 12 4
|Naumen LMS - Naumen Learning Management System 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146977 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14202 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 704 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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