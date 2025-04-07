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Зобнин Алексей



07.04.2025 Minervasoft помогла ЗАО «Норси-Транс» создать единую базу знаний и сократить время поиска информации 1
24.06.2024 В России появится первая платформа по обучению менеджменту знаний 1
22.12.2022 «Эвотор» упростила доступ к корпоративной информации благодаря Naumen KMS 1
02.11.2022 «Мосэнергосбыт» внедрил в своем контактном центре решение для управления знаниями Naumen KMS 1
19.08.2021 Банк «Уралсиб» повысил качество консультаций клиентов с помощью Naumen KMS 1
05.07.2021 QIWI ускорила дистанционное обслуживание клиентов с помощью Naumen KMS 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Зобнин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 636 4
Minervasoft - Пантеон Ай 3 1
Эвотор - Evotor 187 1
Лента - Сеть розничной торговли 2115 3
NanduQ - Qiwi 997 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3386 1
КМ Альянс - Ассоциация российских специалистов и экспертов менеджмента знаний 1 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4069 4
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 350 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14250 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51815 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20097 1
Оцифровка - Digitization 4625 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6940 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67731 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31357 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2055 1
Оповещение и уведомление - Notification 4754 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12215 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7281 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21540 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2929 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10272 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 12 4
Naumen LMS - Naumen Learning Management System 3 1
Расторгуев Александр 7 1
Солдатова Ирина 3 1
Лавров Олег 2 1
Дубовицкая Любовь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146977 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14202 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1929 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29658 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3521 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48706 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11108 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 704 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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