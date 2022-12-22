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«Эвотор» упростила доступ к корпоративной информации благодаря Naumen KMS

ИТ-компания «Эвотор» внедрила систему управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS). Новая база знаний помогает сотрудникам контактного центра быстро ориентироваться в корпоративных материалах — быстро находить конкретный ответ на вопрос клиента.

На основе Naumen KMS в «Эвоторе» создали единый источник знаний с современной системой поиска и персонализированной лентой уведомлений. Решение упростило доступ к корпоративной информации и сделало работу с контентом удобнее. За три месяца использования продукта «Эвотор» увеличил удовлетворенность пользователей (CSI) технической поддержкой на 10%.

«Благодаря внедрению Naumen KMS мы смогли улучшить процессы обслуживания. Сократилось количество ошибок операторов и время поиска необходимой информации. Как результат — уменьшение АНТ, рост удовлетворенности пользователей (CSI) и общее повышение уровня сервиса техподдержки», — сказал Александр Расторгуев, директор технической поддержки и сервиса «Эвотора».

Решение Naumen KMS позволяет «Эвотору» строить пошаговые интерактивные скрипты. С их помощью увеличивается скорость обслуживания, масштабируются лучшие практики ведения диалога с клиентом, а новые сотрудники быстрее вникают в работу.

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Цифровизация

База знаний включает информацию по широкому пулу тем — от отсутствия сети в терминале до ошибок при оплате картой. Продуманная структура и наличие фильтров позволяют быстро находить нужную информацию двумя способами: через поисковую строку и напрямую в папках с контентом.

«В «Эвоторе» система Naumen KMS развернута на безопасной облачной инфраструктуре. Это дает компании гибкость в применении продукта: к базе знаний можно в любой момент подключить дополнительных пользователей, например, новых сотрудников, которые только выходят на работу», — сказал Алексей Зобнин, руководитель направления KMS&LMS в Naumen.

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