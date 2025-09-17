Разделы

КМ Альянс Ассоциация российских специалистов и экспертов менеджмента знаний


УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 В России стартовала первая грантовая программа по менеджменту знаний 1
24.06.2024 В России появится первая платформа по обучению менеджменту знаний 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

КМ Альянс и организации, системы, технологии, персоны:

Minervasoft - Пантеон Ай 9 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16539 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 1
Оцифровка - Digitization 4819 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22025 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 424 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 1
Зобнин Алексей 11 1
Лавров Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14370 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3615 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10364 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 1
