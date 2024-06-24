В России появится первая платформа по обучению менеджменту знаний

Ассоциация российских специалистов и экспертов менеджмента знаний «КМ Альянс» в партнерстве с компанией Minervasoft запускает новый проект – Академию «КМ Альянс». Об этом CNews сообщили представители Minervasoft.

На первой платформе по обучению менеджменту знаний в России будут реализованы профессиональные сертификационные курсы базового и продвинутого уровня, а также организованы индивидуальные менторские программы.

Академия «КМ Альянс» объединила уникальную экспертизу ведущих представителей профессионального сообщества с более чем 10-летним практическим опытом реализации проектов и внедрения систем управления знаниями в крупнейших отечественных и международных компаниях.

Прикладными навыками поделятся постоянные спикеры ключевых отраслевых событий, доктора и кандидаты наук, квалифицированные специалисты, разработчики цифровых решений для управления знаниями, а также участники экспертного совета при комитете Госдумы по образованию и науке.

«С 2013 г. Ассоциация активно развивает новую и динамичную область под названием «менеджмент знаний». Мы передаем лучшие практики и подходы, создаем образовательные программы, формируем модели компетенций и проводим собственные исследования. В 2020 году при поддержке наших экспертов была разработана и утверждена российская версия международного стандарта по менеджменту знаний (ГОСТ Р ИСО 30401-2020).

Сегодня же мы понимаем: знания – это самое актуальное конкурентное преимущество. А управление такими знаниями – обязательный минимум, без которого невозможно существовать в эпоху цифровизации. Академия станет профессиональной платформой, доступной для каждого. А ее главной задачей, как части Ассоциации, останется процветание и популяризация менеджмента знаний в России, странах СНГ и рунете», – Олег Лавров, президент Ассоциации «КМ Альянс».

«Правильное внедрение культуры и практик менеджмента знаний повышает эффективность процессов на 30% и более – как внутри отдельных организаций, так и в масштабах всего государства. С одной стороны, это позволяет минимизировать влияние дефицита кадров, вызванного демографической ямой и геополитической ситуацией. С другой – создает условия для внедрения новых технологий, таких как искусственный интеллект на базе GPT. Система управления знаниями – это комплексное решение, с помощью которого можно не только оцифровать и стандартизировать интеллектуальный капитал, но и определить наиболее успешные модели его применения. Однако такая платформа не будет приносить пользу без экспертизы: чтобы регулярно выявлять и актуализировать знания, необходимо выстраивать процессы на уровне культуры компании. Поэтому крайне важно развивать новых специалистов в этой области», – Алексей Зобнин, сооснователь Minervasoft.